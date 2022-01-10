人口連2年負成長！2021年新生兒、結婚數創歷史新低
內政部今（10）日公布2021年人口統計，較2020年減少18萬5922人，全年出生數創下史上新低，為15萬3820人，死亡數則為18萬3732人，連2年出生人數低於死亡人數。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-10 14:53:07｜2022-01-10 14:53:52
根據內政部統計，2021年人口數為2337萬5314人，較2020年的2356萬1236人，再減少18萬5922人，人口連續2年負成長。其中，2021年12月的出生數為1萬4127人、死亡數為1萬5739人，死亡人數比出生人數多出1612人。至於2021年全年出生人數為15萬3820人，較2020年的16萬5249人，再減少1萬1429名新生兒。
在死亡人數部分，110年12月死亡1萬5739人，全年死亡數18萬3732人，較109年的17萬3156人增加1萬576人，折合年粗死亡率為千分之7.83。其中，110年每一個月的出生人數都低於死亡人數，自然增加為負2萬9912人、折合年自然增加率為負千分之1.27。
在結婚對數部分，110年12月結婚對數1萬3131對，全年為11萬4606對，較109年的12萬1702對減少7096對，折合年粗結婚率為千分之4.88，也是歷史新低。110年12月離婚對數4470對、全年4萬7887對，折合年粗離婚率為千分之2.04％。
在社會增加部分，內政部指出，110年遷入人口92萬703人、遷出人口107萬6713人，相差了15萬6010人。此外，110年12月粗出生率最高的是彰化縣的千分之9.81％，其次為桃園市千分之9.78、澎湖縣千分之9.41；最低為苗栗縣千分之4.90，其次為屏東縣千分之5.27、基隆市千分之5.33。