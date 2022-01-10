讓青年敢生敢養 中市公托倍增減輕負擔

台中神岡首座公設民營托嬰中心暨親子館今(10)日動土，總經費3434萬元，規劃地上3層樓建築，1樓親子館提供0-6歲嬰幼兒及家長托育諮詢、親職教育等服務；2、3樓托嬰中心提供0-2歲嬰幼兒托育服務，預計112年3月完工。市長盧秀燕表示，台中公托公幼、親子館倍增，今年起更降低公托月費、提高生育津貼，打造台中成為「願生敢養」的幸福城市。

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盧秀燕表示，神岡區人口密集，年輕人也很多，長期以來沒有公托及親子館，感謝立委楊瓊瓔協助向中央爭取約1800萬元預算，另外約1600萬預算由市府編列，感謝市議員羅永珍、周永鴻、徐瑄灃、蕭隆澤、吳顯森、賴朝國等地方議員支持。

她也提到，自今年1月1日起，除了生育津貼每胎從1萬元提高至2萬元，台中市社區公共托育家園月費也從1萬元調降至7,000元，政府另外補助4千元，大大減輕家長負擔。

社會局長彭懷真指出，「公托倍增計畫」期待透過公共托育資源，提供完善的幼托照顧，協助青年安心成家，減輕家長育兒負擔，提高生育率，讓台中成為年輕人好生好養幸福宜居城市，如同神岡托嬰中心暨親子館發想「幸福的家，從這裡開始」，「幸福從台中開始，從神岡出發」，接下來，公托也會針對尚未設置公托的行政區，以及托育量能相對缺延地區擴點。

社會局說