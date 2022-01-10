過年防止長輩出招！炎亞綸曝超狂對戰守則

農曆春節將近，炎亞綸結合旗下副業與代言產品，推出應景年節禮盒，談到今年虎年要如何度過，炎亞綸表示：「第一次所有阿公、阿嬤長輩都不在了，不知道爸媽他們會想在台北度過，還是回到其他縣市與親戚度過，但不管如何，過年時我會盡力做好陪伴，享受天倫之樂，就是把時間用來陪伴家人。」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-10 16:53:56｜2022-01-10 17:14:55
每逢過年團圓，總會出現長輩喜歡問候薪水、愛情等惱人問題，是否有妙招可以防止長輩出招？炎亞綸先是笑答：「心情好就回、心情不好就回『就這樣啊！』其實就是一個話題，長輩是想聊天但找不到話題。」但若有機車長輩明顯想要試探、比較，他則分享：「大家就跟自己兄弟姊妹出去老街逛逛走走，不用一直待在家裡，現在還有麻將、通訊軟體可以讓大家逃避。」最後他打趣祝福：「祝大家有一個沒有長輩攻擊的新年，新年快樂唷！」
至於開春後的工作計劃，炎亞綸預告，過完年就要進劇組拍戲，對此他也表示，會更注重加強體態的維持，音樂部分，專輯慢慢動工開始與製作人展開收歌，還有新節目要錄製，他透露：「這是一個在台灣前所未有的類型，年後會如火如荼進行，成本高、時間長，內容精彩一定會讓大家喜歡！」