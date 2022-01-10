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勞資和諧！中聯資源公司與企業工會簽團體協約

▲中聯資源公司與中聯資源公司企業工會，在高雄市政府勞工局副局長陳石圍(中)及中鋼公司董事長翁朝棟(右2)見證下，共同簽訂首次團體協約。(圖／記者黃守作攝，2022.01.10)
▲中聯資源公司與中聯資源公司企業工會，在高雄市政府勞工局副局長陳石圍(中)及中鋼公司董事長翁朝棟(右2)見證下，共同簽訂首次團體協約。(圖／記者黃守作攝，2022.01.10)

記者黃守作／高雄報導

2022-01-10 20:00:00

中聯資源公司與中聯資源公司企業工會於今(10)日，在中鋼集團總部大樓，舉辦首次團體協約簽訂儀式，雙方將共同信守協約規範，奠定中聯資源公司永續經營之基石，持續攜手共創勞資雙贏，再造公司營運佳績。

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中聯資源公司與中聯資源公司企業工會簽署首次團體協約，是在高雄市政府勞工局副局長陳石圍、主任秘書皮忠謀、中鋼公司董事長翁朝棟、總經理王錫欽、中鋼企業工會理事長陳春生等人見證下，由中聯資源公司董事長張鴻昌與中聯資源公司企業工會理事長張振裕代表簽署，在過程中，勞資雙方展現和諧的勞資氛圍。

中聯資源公司董事長張鴻昌表示，在團體協約協商過程中，雙方雖有不同立場，但仍共同秉持互信、互重的原則，以及勞資雙贏的理念，經過多次的協商會議，並在理性溝通下，完成全部75項條文共識，達成這意義非凡的里程碑。

中聯資源公司企業工會理事長張振裕指出，團體協約的簽訂，代表員工的權益更受到保障，同時亦象徵公司與工會之間勞資關係更和諧，他並引述中鋼企業工會理事長陳春生常講的一句話，「只有公司好，員工福利才會好」，因此，勞資和諧是公司成長的一大助力，該工會將持續與公司互助合作，共同成長。

中鋼公司董事長翁朝棟在致詞時表示，很高興中聯資源公司與中聯資源公司企業工會跨出歷史性的一步，繼中鋁、中龍、高捷、中宇等4間公司後，成為第5家簽訂團體協約的集團公司，期許勞資雙方能持續維持良好互動，秉持誠信、互助、互利之原則，共同謀求公司及員工的最大利益。

高雄市政府勞工局副局長陳石圍致詞時指出，中鋼集團是高雄在地重要的標竿企業，也是勞資和諧的企業典範，簽訂優於勞動法令的團體協約，不僅有助企業穩定發展，更可使員工能夠安居樂業，對國家經濟發展，產生正面影響，期許中聯資源公司持續用心經營，讓員工享有更優質的福利。

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