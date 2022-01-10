勞資和諧！中聯資源公司與企業工會簽團體協約

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中聯資源公司董事長張鴻昌表示，在團體協約協商過程中，雙方雖有不同立場，但仍共同秉持互信、互重的原則，以及勞資雙贏的理念，經過多次的協商會議，並在理性溝通下，完成全部75項條文共識，達成這意義非凡的里程碑。
中聯資源公司企業工會理事長張振裕指出，團體協約的簽訂，代表員工的權益更受到保障，同時亦象徵公司與工會之間勞資關係更和諧，他並引述中鋼企業工會理事長陳春生常講的一句話，「只有公司好，員工福利才會好」，因此，勞資和諧是公司成長的一大助力，該工會將持續與公司互助合作，共同成長。
中鋼公司董事長翁朝棟在致詞時表示，很高興中聯資源公司與中聯資源公司企業工會跨出歷史性的一步，繼中鋁、中龍、高捷、中宇等4間公司後，成為第5家簽訂團體協約的集團公司，期許勞資雙方能持續維持良好互動，秉持誠信、互助、互利之原則，共同謀求公司及員工的最大利益。
高雄市政府勞工局副局長陳石圍致詞時指出，中鋼集團是高雄在地重要的標竿企業，也是勞資和諧的企業典範，簽訂優於勞動法令的團體協約，不僅有助企業穩定發展，更可使員工能夠安居樂業，對國家經濟發展，產生正面影響，期許中聯資源公司持續用心經營，讓員工享有更優質的福利。