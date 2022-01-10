巷仔內／韓系、戰鬥藍醞釀逼宮　朱立倫陷內憂外患困局

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去年底四大公投為朱立倫上任首戰，不料全盤皆輸，黨內分析是因政黨色彩太濃，應回歸民生需求及在地意見，因此黨中央立即修正戰略，在台中立委補選部分，完全尊重顏家規劃及步調；面對林昶佐罷免案亦然，交由民團與青年全權主導。
但是，國民黨多年來始終擺脫不了多頭馬車的局面，朱立倫不但面臨民進黨群起圍攻的外患，更有韓系、戰鬥藍人馬包夾的內憂，尤其韓粉從2020總統初選後就對朱立倫十分不滿，怨恨累積至今，批評如影隨形，在朱立倫當選黨主席後加倍操作「朱下韓上」。
在黨員部分，去年公投選舉過程中，最強諸侯侯友宜等地方首長對黨中央的決策層與溝通方式頗有微辭，然而昨晚選舉結果出爐後，朱立倫未於記者會現身，被認為第一時間神隱、切割敗選責任，批評聲浪蜂擁而至，再次重創其領導力。
國民黨在政黨輪替後體質羸弱、需要調整腳步，不過深藍支持者卻認為國民黨必須四處征戰，塑造「戰鬥藍」組織出現，形成一股逼迫國民黨繼續朝極端光譜移動的壓力，讓中間選民更加厭惡。
「勝兵先勝而後求戰」，出戰若不慎選時機，如同打擊者必須挑球打，否則只會被三振出局。國民黨歷經公投與補選、罷免的戰役後，深藍群起出征侯友宜、朱立倫，甚至擠壓盧秀燕的表態空間，試圖綁架全黨意志，讓國民黨無法和社會主流對話，走向偏激只會窄化接受度，逼得自家人都想跳船。
即使國民黨亟須一場勝利，但也該認清敵我態勢，「高築牆、廣積糧、緩稱王」，不應急著四處出戰，重新調整論述、開拓議題新戰場並培訓新生代人才，在各地推出經驗豐富、學經歷與形象均優的候選人，才是2022能夠與綠營一決高下的關鍵。盲目求戰、出征黨員、分裂及內耗，只會讓國民黨一敗再敗，終將無法翻身。