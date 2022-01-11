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台東鳳梨釋迦團購王盧秀燕 購入3萬斤

▲市長盧秀燕與台東縣長饒慶鈴舉行記者會，共同宣布「雙城友好 好「釋」成雙」。(圖／市政府提供2022.1. 11)
▲市長盧秀燕與台東縣長饒慶鈴舉行記者會，共同宣布「雙城友好 好「釋」成雙」。(圖／市政府提供2022.1. 11)

記者柳榮俊/台中報導

2022-01-11 14:35:25

今年台東鳳梨釋迦因銷售面臨極大挑戰，積極開拓內需市場。台中市政府友情相挺，市長盧秀燕今(11)日與台東縣長饒慶鈴合體舉行記者會，共同宣布「雙城友好－好「釋」成雙」。現場除奧運金牌好手郭婞淳拍攝影片相挺外，包含奧運輕艇國手張筑涵、台中成棒隊及2021木蘭聯賽冠軍「台中藍鯨隊」成員也一同出席。盧秀燕也當場宣布台中市各農會共購入3萬斤的鳳梨釋迦，以實際行動力挺農民。

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盧秀燕指出，這兩年鳳梨釋迦外銷比較不順利，因此饒縣長就帶著團隊改內銷，全國跑透透去行銷水果。今年行銷管道更全面已進入家樂福、全家便利商店及全聯等各大通路，讓市民更容易品嚐到台東在地鳳梨釋迦酸甜好滋味。台東縣跟台中市本來就是姐妹城市，因此義不容辭一定要幫忙。


盧秀燕指出，鳳梨釋迦是台灣特有的品種，營養價值高，富有豐富的維他命C，且物美價廉，並且是過年前產期的水果，一年要等一次，因此呼籲民眾要把握機會多多採購。盧當場宣布，為協助台東縣的農民一起拚經濟，台中市各農會購買逾3千箱鳳梨釋迦，大概超過3萬斤，挺農民、拚經濟不分縣市。

▲市長盧秀燕宣布台中市各農會共購入3萬斤鳳梨釋迦，以實際行動力挺農民。(圖／市政府提供2022.1. 11)
▲市長盧秀燕宣布台中市各農會共購入3萬斤鳳梨釋迦，以實際行動力挺農民。(圖／市政府提供2022.1. 11)
饒慶鈴笑稱，今年原本要出國的鳳梨釋迦因為銷售面臨極大挑戰，因此再次拜託鳳梨釋迦團購王台中市長盧秀燕大力相挺。去年到台中行銷時原本希望賣3千斤，在盧市長大力推銷後開紅盤破5萬斤，足足比預期超過16倍之多，因此再度請盧市長來幫忙。饒指出，鳳梨釋迦嬌貴，適合年節送禮，過年前是產期，感謝各通路及台中市政府的大力相助。


台東縣政府指出，融合大目釋迦香甜與鳳梨果酸的「台東綠寶石」鳳梨釋迦正值產季，今年冬天鳳梨釋迦銷售面臨極大挑戰，非常感謝盧市長再次大力相挺，縣府除了請各縣市協助幫忙及接洽企業團購，也積極開拓零售通路市場，未來將持續輔導農會及農民朋友生產優質果品，以冷凍或加工方式打入國際市場，創造農民更多收益；考量現在大家都是小家庭，此次更推出鳳梨釋迦2顆裝禮盒，可在保鮮期限內享用最好吃釋迦。

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