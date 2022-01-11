台東鳳梨釋迦團購王盧秀燕 購入3萬斤

今年台東鳳梨釋迦因銷售面臨極大挑戰，積極開拓內需市場。台中市政府友情相挺，市長盧秀燕今 (11) 日與台東縣長饒慶鈴合體舉行記者會，共同宣布「雙城友好－好「釋」成雙」。現場除奧運金牌好手郭婞淳拍攝影片相挺外，包含奧運輕艇國手張筑涵、台中成棒隊及 2021 木蘭聯賽冠軍「台中藍鯨隊」成員也一同出席。盧秀燕也當場宣布台中市各農會共購入 3 萬斤的鳳梨釋迦，以實際行動力挺農民。

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盧秀燕指出，這兩年鳳梨釋迦外銷比較不順利，因此饒縣長就帶著團隊改內銷，全國跑透透去行銷水果。今年行銷管道更全面已進入家樂福、全家便利商店及全聯等各大通路，讓市民更容易品嚐到台東在地鳳梨釋迦酸甜好滋味。台東縣跟台中市本來就是姐妹城市，因此義不容辭一定要幫忙。

盧秀燕指出，鳳梨釋迦是台灣特有的品種，營養價值高，富有豐富的維他命 C ，且物美價廉，並且是過年前產期的水果，一年要等一次，因此呼籲民眾要把握機會多多採購。盧當場宣布，為協助台東縣的農民一起拚經濟，台中市各農會購買逾 3 千箱鳳梨釋迦，大概超過 3 萬斤，挺農民、拚經濟不分縣市。

▲市長盧秀燕宣布台中市各農會共購入3萬斤鳳梨釋迦，以實際行動力挺農民。(圖／市政府提供2022.1. 11)

饒慶鈴笑稱，今年原本要出國的鳳梨釋迦因為銷售面臨極大挑戰，因此再次拜託鳳梨釋迦團購王台中市長盧秀燕大力相挺。去年到台中行銷時原本希望賣 3 千斤，在盧市長大力推銷後開紅盤破 5 萬斤，足足比預期超過 16 倍之多，因此再度請盧市長來幫忙。饒指出，鳳梨釋迦嬌貴，適合年節送禮，過年前是產期，感謝各通路及台中市政府的大力相助。