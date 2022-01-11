有北市聯醫確診護理師足跡！三重這間全聯清消、小七停業
新冠肺炎本土疫情持續延燒，近日已經累計43例本土確診，除了桃機的相關群聚案之外，今（11）天台北市立聯合醫院中興院區，也傳出2名護理師與1名護理師男友（案17570、案17571、案17572）確診，新北市衛生局也火速展開疫調，其中公佈了2名護理師的足跡，包含在1月4日到8日期間，曾前往路易莎、清心福全、7-11、全聯福利中心等地方，足跡多在新北市三重。曾造訪過的7-11三重文興門市緊急停業清消；全聯三重集美店今日收到通知，預計晚間11點閉店清消，1/12恢復正常營業。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-11 17:43:24
根據衛生局疫調資料顯示，案17571在1月4日有前往7-11三重文興門市。對此，統一超商回應：「配合中央疫情指揮中心規範，門市先暫停營業並完成全面消毒，疫情訊息以疫情指揮中心公布為主。」
另外，個案在1月6日也曾前往全聯福利中心集美店，對此全聯表示，全聯三重集美店今日收到通知，預計晚間11點閉店清消，1/12恢復正常營業。全聯強調，針對政府公布確診者到過的門市，皆使用高規格專業食安級清消作業，即清消SOP中第二道增用紫外燈室內殺菌，第三道用漂白水進行賣場擦拭，採高規格防疫措施，另門市平常消毒也會因應人流提升頻率，平均每2小時就消毒一次，包含收銀區、手推車、提籃等。