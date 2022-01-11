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扣薪毒打樣樣來　一帶一路中國勞工怨「中企比日軍還狠」

▲根據《BBC》報導，中國勞工在當局倡議「一帶一路」下前往印尼工作，沒想到卻遇到扣薪、毒打的待遇。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據《BBC》報導，中國勞工在當局倡議「一帶一路」下前往印尼工作，沒想到卻遇到扣薪、毒打的待遇。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-11 17:48:17

習近平領導下的中國政府倡議「一帶一路」外交策略，出了大筆資金幫助窮國建設基礎設施，更鼓勵國內企業與勞工前往這些國家工作，不少中國勞工離鄉背井前往印尼，卻遭到扣押護照、薪水縮減、被毆打等不人道待遇，甚至有中國籍勞工抱怨這些中國企業比當年侵華日軍還狠毒。

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根據《BBC》報導，中國在印尼的一帶一路發展計畫中，將蘇拉威西島（Sulawesi）上的工業園區視為重點項目，其中蘇拉威西德龍工業園更是自2015年以來吸引超過2萬中國工人到當地工作，一名59歲的羅向前（化名）勞工在中國江蘇省「然越勞務派遣公司」的安排下抵達印尼1家中國冶煉企業工地德龍工業園工作。

羅向前2021年4月得知日薪能夠領到430至450元人民幣（約新台幣1866至1953元）便毅然決然前往印尼工作，沒想到到了外地才發現，管理階級不但時常常巧立名目苛扣薪資，領到薪水後才發現日薪僅剩51元人民幣（約新台幣221元）。直到去年9月決定向主管討薪水，卻被3名中籍領班拖到房間毒打，就連身上僅存的600萬印尼盾（約新台幣1.14萬元）也被跟著洗劫一空。

▲中寮鐵路是泛亞鐵路網的一環，是中國一帶一路倡議中，東南亞項目裡很重要的基礎建設。（圖／大陸國鐵集團微信公眾號）
▲中國在一帶一路倡議中，時常出錢資助東南亞項目建設基礎設施。（圖／大陸國鐵集團微信公眾號）
不僅如此，在住院期間該名主管還持刀恐嚇他，以疫情為由拒絕讓他就醫，而向中國大使館發出求救訊息後，換來的只是一封封無聲信。《BBC》指出，他的經歷是許多身在印尼的中國勞工真實寫照。這幾家中國冶煉企業工地除了傳出工人被剋扣工資外，還有扣留護照、毆打虐待，甚至隱瞞勞動過程死亡、自殺等重大事件。
 
羅向前以「日軍侵華」比喻這些中國企業，他指出當年日軍抓到中國人還會給飯吃，「把你打傷了，也會幫你治療一下，但他們（中企）打傷你，連治都不讓你治，自己出錢治療也不行」。

總部位於美國紐約民間組織「中國勞工觀察」發現，自2020年6月起，有超過100名來自印尼蘇拉威西的中國工人向他們求助，這些中國企業先是將工作職缺包裝的相當美好，實際上卻「帶有欺騙性和強迫性質」，而公司強迫扣押護照更是讓他們無法離開的主因。

就算真的有辦法離開，這些身在印尼的中國工人想返鄉卻也不容易，除了經濟被管理階層掌控，就連生活費都幾乎拿不到，遑論買下機票以外，另一部分是因為疫情當前，每次登機前必須進行抗體檢測，然而抗體檢測卻屢屢呈現陽性，報導中指出這是因為他們打了疫苗，而非因為確診，而一旦檢測呈陽性，就會被迫滯留當地，在惡劣的生活環境中隔離三個月。
 

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