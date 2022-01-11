郭書瑤驚吐「他不是我朋友」 下秒被江宏傑內心話感動
藝人郭書瑤（瑤瑤）除了在戲劇、電影表現出色之外，近來更跨足綜藝圈，接下實境節目《旅跑應援團》主持棒，邊跑邊旅行，要在第一季中挑戰13集累積跑完42公里，相當於一個全馬比賽的距離。郭書瑤今（11）日出席節目開播記者會時，坦言一開始得知江宏傑要擔任嘉賓時，心裡有些驚訝，畢竟2人私下沒有太多交集，也透露對方說了很多內心話，大讚他是一個好爸爸。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-11 18:30:20
郭書瑤在記者會上特別感謝願意和她一起邊跑邊旅行的藝人好友，包括劉品言、茵聲、丫頭等人，其中還包括桌球好手江宏傑，讓郭書瑤非常訝異：「為什麼要找江宏傑來？他不是我的朋友啊！」坦言節目組一開始也擔心她與江宏傑都是寡言的人，擔心錄影時會相當尷尬，好在2人雖然話不多，不過仍讓節目非常有看頭：「製作單位安排了許多體能挑戰，我們一起挑戰了扛沙包、鋸木頭等滿滿吃重行程。」郭書瑤也透露江宏傑在節目中分享了很多內心話，能感受到他是個真誠的好爸爸。
首集節目將於14日本周五首播，邀請跟郭書瑤最有默契的劉品言，劉品言對郭書瑤的愛，在節目中展現得淋漓盡致，很有義氣地為了郭書瑤飛上天、下海捕魚，還下廚料理，所有事情都一一完成，是目前錄影最辛苦的來賓。而為了回報劉品言，郭書瑤感動承諾，之後在能力所及的範圍裡，只要劉品言開口，自己一定會無條件答應。