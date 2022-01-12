「邊境管制看到美國就轉彎！」蔡壁如：別變二度三級警戒

新冠變種病毒肆虐全球，桃園機場群聚案至今累積確診達30例，連未滿2歲兒童都感染Omicron變異株，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如和立法委員張其祿今（12）日召開「社區感染再起！政府能讓民眾放心過年嗎？」記者會，呼籲政府在春節前做好準備，通盤檢討邊境管制措施，「邊境管制不要遇到美國就轉彎」，並儘速為第一線防疫人員造冊接種第三劑。
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立委高虹安指出，花兩億打造的1922疫苗預約平台開開關關，許多民眾打不到第三劑疫苗，打來國會辦公室陳情。面對Omicorn變種病毒，台灣必須採取更有效的應對策略，主動針對機場、醫院、防疫旅館人員造冊施打，將資源用在最受染疫威脅的工作人員身上，等到一線工作者第三劑接種率提高，再開放其他民眾施打，否則就會像上周的情況，中央統一對全民開放，讓地方政府一時措手不及，造成全民瘋搶疫苗的情況。
立委蔡壁如指出，魔鬼藏在細節裡，許多小地方疏忽了，後面要付出更大代價。防疫旅館問題主要在動線規劃、缺乏健康紀錄、空調功能不佳等，還有許多小細節必須把關。目前全台3.17萬房的防疫旅館，顯然不足以容納春節約4萬人的返鄉量能，再加上全台474家防疫旅館中，符合規定的竟只有75%，等於每4家防疫旅館，就有1家不符合規定，量能顯然不足，呼籲面對春節返鄉潮，政府應超前部署。
蔡壁如指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為了美國，移除重點高風險國家，改成已加嚴之第三級流行地區，完全是掩耳盜鈴，也呼籲不要讓政治決策，導致再次第三級警戒。 蔡壁如痛批，政府「看到美國就轉彎」，呼籲不要讓政治決策造成「第二次三級警戒」出現。
立委張其祿呼籲，政府不僅要解決新冠肺炎的擴散問題，也要同時加強其他流行性疾病的群體免疫力，例如擴大施打新冠肺炎疫苗的同時，也要評估加速流感、腸病毒疫苗的施打，才能避免新冠肺炎外其他流行性疾病因「免疫負債」接著爆發流行，減少我國的防疫負擔。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。