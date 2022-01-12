「邊境管制看到美國就轉彎！」蔡壁如：別變二度三級警戒

新冠變種病毒肆虐全球，桃園機場群聚案至今累積確診達30例，連未滿2歲兒童都感染Omicron變異株，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如和立法委員張其祿今（12）日召開「社區感染再起！政府能讓民眾放心過年嗎？」記者會，呼籲政府在春節前做好準備，通盤檢討邊境管制措施，「邊境管制不要遇到美國就轉彎」，並儘速為第一線防疫人員造冊接種第三劑。





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