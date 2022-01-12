基層喊朱下韓上 朱立倫：責難一肩扛起、要讓國民黨更好
國民黨歷經四大公投案全輸，罷昶及中二立委補選又被民進黨雙殺，支持者不滿喊出「朱下韓上」。國民黨主席朱立倫說，他必須要一肩承擔所有的責難，選輸了，被罵是應該的，但最重要的是如何讓國民黨更好，做對的事情、走對的方向，包括在後疫情時代Omicron之後，如何面對民生的議題？年底的選舉怎麼佈局？黨是屬於大家的，不是屬於他個人的，大家一起來。
記者余祥／台北報導
2022-01-12 10:38:54
國民黨智庫今日舉行記者會，探討疫情下如何因應。朱立倫會前被問及，有中常委對黨的路線有不同意見，提案要開黨是會議，朱立倫說，所謂黨是會議，就是全黨大家共同都能提出共同的意見，但是大的路線，就是愛台灣、堅持中華民國，大路線要能獲得更多中間選民，更多年輕選民的認同。
至於黨內建議要擴大決策的範圍，朱立倫說，絕對擴大，他都絕對歡迎，包括中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等，大家共同決策，他也都會徵詢大家的意見。未來不管是黨的提名、黨的重要政策，大家一起來。
針對疫情升溫，朱立倫說，全台灣的民眾現在最關心的就是疫情再起，Omicron到底會對台灣有多大的衝擊，尤其是第三劑或加強劑要怎麼樣施打，對全民來講，經濟到底受到多大的衝擊。
朱立倫說，全世界都已經在關心後疫情時代的經濟，又發生了Omicron，這是一個非常嚴重的新挑戰，台灣準備好了嗎？國民黨智庫至少結合了學者專家，希望具體的提出這些問題，也提出解方，讓全民一起努力，讓疫情能夠早一點控制，讓後疫情時代的經濟、後疫情時代的科技問題、心理問題，都能提早的準備好。