高雄電影館「日影經典」雙主題影展 再現昭和女神殿堂
高雄市電影館與日本國際交流基金會、公益財團法人日本台灣交流協會合作，於2022年推出「日影經典」主題影展，一月主打「川端康成文學映画」、二月將推出「昭和女神殿」主題。高市府文化局副局長簡美玲表示，影展不乏有日本藝術家或作品協力，更感謝日本交流協會本次對影展的大力支援。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-12 15:12:11
日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次提到本次選映的17部作品，都是反應日本的時代及文化，非常值得觀賞；高雄市電影館館長楊孟穎特別分享，電影館自2013年就開始推出日本相關的主題策劃，深受台灣的影迷歡迎。本次雙月特映希望能在疫情期間讓更多影迷欣賞到精彩的作品。
影展一月主打「川端康成文學映画」以電影角度重新認識川端康成的細膩文學字句，本次影展共選映五部作品；二月則將推出「昭和女神殿」主題，一共選映十二部經典電影，帶領影迷重溫昭和時代女優的不凡魅力。網羅溝口健二、成瀨巳喜男、小津安二郎等三位大師們，並集結昭和時代最為人知曉的經典女優，田中絹代、山田五十鈴、高峰秀子、原節子等，當中更有作品為台灣大銀幕首映，將大力滿足日片重度影癡。
電影館1月份節目已全數開賣，川端康成文學映画將於1月14日至1月30日放映，並有16mm、35mm版本，購買「日影經典」套票，即可任選1-2月日影經典五場電影，另有專屬的影迷特別活動，更多詳情請上高雄市電影館官網、粉絲專頁查詢。