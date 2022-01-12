響應新南向政策！高師大攜手台越企業簽署合作備忘錄

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高雄師範大學校長吳連賞在致詞時表示，該校為響應政府政策，擴大新南向成效，由該校國際處處長郭榮升與越南勇源教育發展基金會執行長冼文舉共同規劃下，邀請越南台商及在地企業家，共同攜手推動「師資典範」計畫，以深耕東南亞地區，拓展教育輸出。
吳連賞說，該「師資典範」計畫是為鼓勵越南學生到高師大進修，培育成為優秀的教育人才，學成歸國返鄉服務，相信在贊助的台灣、越南企業家共同簽署合作備忘錄後，每學期每家企業將提供2個名額，凡通過申請的越南受獎生，即可獲1千美元的生活補助獎學金。
越南勇源教育發展基金會執行長冼文舉指出，他為台灣在越南深耕30多年的企業家，曾獲越南國家主席頒發給予外國人最高榮譽的3等勞動勳章，對台越產業、慈善醫療、教育等面向的雙邊交流推動不遺餘力，他強調，高雄師範大學在培育優秀教育人才的實力有目共睹，此次計畫是提供在高師大或將來將赴高師大就讀的越南優秀學生生活補助獎學金，為越南培育更多的人才的同時，也提升拓展台、越關係。
高雄師範大學目前有20位越南學生，在台灣與越南企業家共同簽署合作備忘錄後，期能培育40位越南學生，以對越南社會有所貢獻的人才，並與越南相關教育專家進行交流，增進彼此教育專業能力，創造新南向重要價值。