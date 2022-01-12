蔡允潔揪嫩弟助理返家過夜 一句「繼續努力」洩微妙關係
33歲的蔡允潔出道將近8年，近來除了上綜藝節目之外，也跨足唱片圈發行個人單曲、舉辦音樂會，事業更上層樓。而單身2年的蔡允潔感情方面也正在努力耕耘，今（12）日就被目擊與又高又帥的助理Fraser一同返回香閨過夜，男方也不吝於搭肩宣示主權，粉紅泡泡傳遍整條街，對此，蔡允潔隨後就向《NOWnews今日新聞》透露2人微妙關係：「身為好友我們會繼續努力推一波，希望幸福來臨！」暗示Fraser趕緊告白。
記者侯家瑜/台北報導
2022-01-12 17:33:19｜2022-01-12 17:38:21
事實上，蔡允潔一直都想談戀愛，已經凍好4顆卵子做準備，如今被周刊爆出與助理Fraser正在曖昧，蔡允潔也親自揭開雙方目前關係：「Fraser並不是我的經紀人，只是來幫忙我的朋友，我去年12月底剛結束跟上一位女助理的合作關係；去年底我又錄音、發單曲、開演唱會、忙排練等，需要有人幫忙開車處理一些事情，真的很需要有人幫忙，經朋友的介紹，他也在農曆年前轉換工作之餘來幫忙我，真的很謝謝他。」
蔡允潔透露Fraser是79年次，屬於木訥老實型，剛從國外回來一年多，興趣是打網球，至於對方的心意，自己也還在觀察：「對方溫溫淡淡，木訥、害羞，畢竟我是女生，所以我也不知道他的反應是什麼。」並透露Fraser私下暖舉：「那天有喝酒稍微扶我一下，他真的紳士，很有禮貌。」而報導出來後，Fraser則向蔡允潔解釋：「他說以前在國外讀書的時候，如果有人喝醉，加上當天天氣很冷，更是會照顧好身邊的人，並沒有什麼。」讓蔡允潔哭笑不得：「我心想，該不會他真的就當作是扶老太太過馬路吧。」