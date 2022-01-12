蝦皮購物2021年度消費趨勢揭曉！全民邁「防疫精緻化」

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說到2021年台灣人的共同回憶，「宅家防疫」絕對榜上有名，居家防疫有效阻斷疫情延燒亦是全民有功！蝦皮購物發現疫情期間的消費數據，有許多用戶在宣布三級警戒後，在短時間內即開始集中購買調劑居家生活與適合室內活動的商品，更衝起「宅家自煮」風氣，「美食、伴手禮」品類在5-8月間成長蓬勃，訂單數為疫情前的1.6倍；「遊戲與娛樂收藏」於疫情期間表現也格外亮眼，5-8月之間僅四個月的訂單數量，直逼該品類全年度訂單量的一半；更驚人的是，2021整年度售出的商品數相較2020年竟高出了6倍之多！最大黑馬當屬「書籍及雜誌期刊」，年度訂單量大翻倍，成為站上訂單成長幅度最高的品類，從品類的消費數據變化可以發現，今年消費變化的主軸多與消費者防疫待在家，有更多時間進行居家遊戲、培養閱讀習慣的需求有關。
疫情經歷了整年度的餘波盪漾，2021年度熱搜關鍵字排行榜仍然由「口罩」穩居首位，總搜尋量高達300萬次！蝦皮購物更進一步發現，1-4月因疫情趨緩，當月關鍵字排行榜仍由時下熱議話題或時節需求品—如暖暖包、Switch、魔芋爽等關鍵字位居榜首，但隨著疫情於5月時突然升溫，「口罩」關鍵字自5月後重回冠軍寶座，顯見疫情再度爆發後，整體台灣消費者的強勁需求帶動整體搜尋量爆衝。
有趣的更在後頭！據蝦皮購物統計數據發現，2021與2020年皆是「口罩」熱銷年，而2020年的口罩銷售排行榜尤以「醫用口罩」等一般型口罩為主，2021年則出現「韓版」、「3D立體」、「顯瘦」等賣點的口罩商品，衝進熱銷商品前100名，佔比將近30%！消費品項的變化也顯示出消費者在邁入疫情生活第二年，防疫之餘更追求生活品質的精緻化，需求也從「重視實用度」轉變為「注重美觀與獨特性」，帶動造型口罩、口罩香氛扣等新興商品崛起，「防疫」相關需求開始融入生活，成為許多消費者日常穿搭、生活的一部分，這也成為防疫世代另一股不可忽視的商機！
2021年全民共挺防疫、留在家中不出門，居家時間拉長也讓消費者對於直播與遊戲的使用意願大增，據蝦皮購物數據統計，2021全年度蝦皮直播總觀看時長超過40億分鐘，相當於平均每位台灣人都收看了近3小時的蝦皮直播！直播觀眾族群仍以女性為大宗，不過男性觀眾消費動能更不可小覷，據數據顯示，男性用戶在直播中購買商品的訂單成長比例急遽增加，尤其在45歲以上中壯年男性這一區間特別顯著，這一動能也推升了蝦皮直播「直播帶貨」訂單量相較去年衝出高達3倍成長，其中若鎖定55歲以上族群，直播訂單更飆升近4倍增幅！再再顯示慣用網購服務的熟齡男性用戶數不只是年年大增，也更願意體驗娛樂購物服務，並成為市場不容錯過的潛在消費主力！
除了蝦皮直播端出亮眼成績，疫情同樣推動蝦皮遊戲再展娛樂電商威力。2021年度蝦皮遊戲突破6億總遊玩次數，且5月起當月登入遊戲用戶數，相較前月有明顯彈跳，呼應居家防疫政策的實行，用戶開始宅在家、有更多時間享受蝦皮遊戲的娛樂體驗，黏著度的提升也可表現出in-app的各類遊戲，不再只是打發時間的小功能，而是用戶開始積極經營、深度享受的服務。
蝦皮購物積極與業界夥伴建立深度合作，月月提供消費者意想不到的驚喜活動。以去年雙11檔期為例，首度攜手國內房產代銷龍頭海悅國際，推出千萬新家入場券$１起標活動，得標者更可獲得蝦皮購物與海悅國際加碼送的家電1.1折券及110萬圓夢購屋金，活動獲廣大好評，競標期間更是吸引超過7萬個人出價搶標！蝦皮購物也透露，競標活動以助攻青年族群輕鬆成家為目標，而海研A3光點新家最後即是由年輕青年標下，一圓首購族的購屋夢。展望2022年，蝦皮購物在積極達到領先級網購消費平台的目標之外，也將致力推出更多豐富、吸引人的行銷活動，持續提升用戶黏著度，並透過全方位合作，更加深入民眾生活的所有需求，成為民眾購物消費、甚至休閒生活中不可或缺的夥伴！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。