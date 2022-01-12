解讀王力宏婚變警訊　名醫鄧惠文「兩人都受傷」

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聊到現代女性在婚姻諮商中常提到的「婚姻痛點」，現代女性在過年期間要用什麼方式面對婆家，成為一個問題，演員張詩盈慶幸地說：「我婆婆不太會要求很多事情，也不太管我們生活，我老公也不會要求我會煮飯，我老公比我會煮飯。」鄧惠文表示有許多婆婆是她的廣播節目聽眾，特地寫信詢問：「我要怎麼關心我的媳婦才不會是干涉？」鄧惠文建議婆婆要展現出「我現在關心妳的方式就是不要關心妳」，因為：「關心則亂。」
張詩盈在《婚內失戀》飾演結婚15年的老婆，現實中結婚6年，她表示自己和老公平時都不在意結婚紀念日，但某一年還是忍不住碎念：「一直沒有送我花！」老公就刻意開車到花店，沒想到走出來時就帶了1朵向日葵和3朵玫瑰花，她心想：「這是什麼組合。」但她還是看見對方願意為自己付出的一面，「要期待對方做得到的事情！」鄧惠文表示過去很怕對方忘記結婚紀念日，因為自己會控制不住在意的情緒，「但有一年我忘記了，我徹底感受到這才是婚姻之道，恭喜我們進入老夫老妻的階段。」
《婚內失戀》由巨宸製作、大川大立主辦，編導吳維緯將經歷5年、15年、30年婚姻的夫妻對話交織成一部舞台劇作品，透過3對不同層次與階段的夫妻，展現婚姻生活中的各式疑問與荒謬，主演為吳世偉、杜思慧、張詩盈、陳彥達、張念慈與黃俊傑，早鳥票限定8折將於13日起開賣，購票請洽OPENTIX售票系統。