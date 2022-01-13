佛光山春節平安燈法會　「處世無畏迎虎年」2月1日登場

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佛光山常務副住持慧傳法師說明，為彰顯星雲大師寫下「處世無畏‧和平共存」祝福的主題意義，今年主燈〈鹿野苑〉其造型主體「五色鹿」源自佛本生故事。位於佛光山曼陀羅園的主燈，可以看到鹿王的鹿角往後延伸到土地扎根，並開出燦爛的花朵，象徵「人間佛教」的扎根與開花結果，一旁的小鹿代表佛法的傳承、法輪常轉。
法寶廣場的主題燈〈千處祈求千處應〉，取材《觀世音菩薩普門品》中的「救七難」，希望藉著觀世音菩薩慈悲的力量，疫情早日遠離，眾生脫離苦海。以及佛光大道上的〈阿育王柱〉、〈十牛圖〉、〈施無畏〉、〈福虎生威〉等多處花燈區，部分還有互動裝置、打卡區，增加賞燈樂趣。
佛光山佛陀紀念館館長如常法師說明佛館春節活動三大亮點，「光照大千祈福活動」結合音樂與光雕；「票選佛館十大鎮館之寶」結合慶祝佛館建館十周年，於新春期間從佛館眾多珍貴典藏品，選出大眾心目中的十大鎮館之寶，每逢第50位投票者可獲取《佛教地宮還原》畫冊一本；藝文展演涵蓋「佛教海線絲綢之路─新媒體藝術特展」等。還有《迎春納福嬉遊趣》、《八仙過海》、《九色鹿》寶島首演等演出；以及叩鐘祈福、雙閣樓宋代點茶和大樹下的故事屋等。
另外，大年初一至初五晚上佛光山大雄寶殿「吉星高照─無人機高空燈光獻禮」，將在初一及初三提供直播，讓無法到場的民眾也能觀賞。而針對大家相當關心的防疫問題，慧傳法師表示佛光山會完全遵守政府規範的防疫措施。