深耕高雄港！台灣港務與萬海航運簽租高雄港碼頭

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台灣港務公司董事長李賢義表示，萬海航運公司承租的高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭，總長度870公尺，水深負14至15公尺，自88年起由長榮海運公司承租，因將於112年下半年搬遷至第7貨櫃中心營運，港務公司為維持高雄港為貨櫃樞紐港地位，乃推動高雄港貨櫃碼頭整合，並與萬海航運公司超前佈署協商，由萬海航運公司接續進駐第5貨櫃中心79至81號碼頭，以發揮碼頭營運效率。
萬海航運公司總經理謝福隆指出，該公司承租高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭，預計投資新台幣70餘億元，進行碼頭及貨櫃場改建，包含現代化橋式起重機及門式起重機等，以有效提升裝卸作業效率，並利用第5貨櫃中心深水碼頭營運利基，加強遠洋航線之布局。
台灣港務公司總經理陳劭良說，萬海航運公司為名列全球前10大航運公司，於83年由高雄港第1貨櫃中心42號碼頭搬遷至第2貨櫃中心63至64號碼頭，近10年來，除109年受疫情影響外，在高雄港年作業量均達100萬20呎貨櫃(TEU)以上，營運作業量極為穩定，對於鞏固高雄港貨櫃量極具貢獻，近年來，因萬海航運公司擴大營運範圍，跨足遠洋航線之經營，致原承租的第2貨櫃中心63至64號碼頭之作業能量已逐漸飽和，而有提升碼頭營運能量之需求，乃承租第5貨櫃中心79至81號碼頭因應，並持續深耕高雄港作為全球轉運基地。
陳劭良期盼藉由此次簽署第5貨櫃中心79至81號碼頭及附屬設施租賃契約，能協助萬海航運公司以高雄港為全球母港持續深耕，積極爭取遠洋及近洋航線及轉口貨源佈署，以創造雙贏共榮，並提升高雄港整體營運競爭力，再創高雄港另一個成長高峰。