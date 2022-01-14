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深耕高雄港！台灣港務與萬海航運簽租高雄港碼頭

▲台灣港務公司總經理陳劭良(右)與萬海航運公司總經理謝福隆(左)，在台灣港務公司董事長李賢義(中)見證下，共同簽署高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭租約。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司總經理陳劭良(右)與萬海航運公司總經理謝福隆(左)，在台灣港務公司董事長李賢義(中)見證下，共同簽署高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭租約。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2022-01-14 06:15:31

台灣港務公司與萬海航運公司於12日，在高雄港港史館，共同簽署高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭租約，凸顯台灣港務公司持續協助輔導航商建立長遠營運基地，也宣示萬海航運公司持續深耕高雄港，作為全球轉運基地。

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台灣港務公司與萬海航運公司共同簽署高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭租約儀式，是由台灣港務公司董事長李賢義主持，在其見證下，由台灣港務公司總經理陳劭良與萬海航運公司總經理謝福隆共同簽署為期20年的高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭及附屬設施之租賃契約。

台灣港務公司董事長李賢義表示，萬海航運公司承租的高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭，總長度870公尺，水深負14至15公尺，自88年起由長榮海運公司承租，因將於112年下半年搬遷至第7貨櫃中心營運，港務公司為維持高雄港為貨櫃樞紐港地位，乃推動高雄港貨櫃碼頭整合，並與萬海航運公司超前佈署協商，由萬海航運公司接續進駐第5貨櫃中心79至81號碼頭，以發揮碼頭營運效率。

▲台灣港務公司董事長李賢義(右)與萬海航運公司總經理謝福隆(左)互致送紀念品。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司董事長李賢義(右)與萬海航運公司總經理謝福隆(左)互致送紀念品。(圖／記者黃守作攝)

 
萬海航運公司總經理謝福隆指出，該公司承租高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭，預計投資新台幣70餘億元，進行碼頭及貨櫃場改建，包含現代化橋式起重機及門式起重機等，以有效提升裝卸作業效率，並利用第5貨櫃中心深水碼頭營運利基，加強遠洋航線之布局。

▲台灣港務公司持續協助輔導航商持續深耕高雄港，作為全球貨櫃轉運基地，以提升高雄港整體營運競爭力，再創高雄港另一個成長高峰。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司持續協助輔導航商持續深耕高雄港，作為全球貨櫃轉運基地，以提升高雄港整體營運競爭力，再創高雄港另一個成長高峰。(圖／記者黃守作攝)
台灣港務公司總經理陳劭良說，萬海航運公司為名列全球前10大航運公司，於83年由高雄港第1貨櫃中心42號碼頭搬遷至第2貨櫃中心63至64號碼頭，近10年來，除109年受疫情影響外，在高雄港年作業量均達100萬20呎貨櫃(TEU)以上，營運作業量極為穩定，對於鞏固高雄港貨櫃量極具貢獻，近年來，因萬海航運公司擴大營運範圍，跨足遠洋航線之經營，致原承租的第2貨櫃中心63至64號碼頭之作業能量已逐漸飽和，而有提升碼頭營運能量之需求，乃承租第5貨櫃中心79至81號碼頭因應，並持續深耕高雄港作為全球轉運基地。

陳劭良期盼藉由此次簽署第5貨櫃中心79至81號碼頭及附屬設施租賃契約，能協助萬海航運公司以高雄港為全球母港持續深耕，積極爭取遠洋及近洋航線及轉口貨源佈署，以創造雙贏共榮，並提升高雄港整體營運競爭力，再創高雄港另一個成長高峰。

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