台積電估Q1美元營收季增逾9% 資本支出大增33至46%
針對今（2022）年第一季展望，台積電預估介於166億美元到172億美元之間，季增約5.4到9.2%。毛利率預計介於53%到55%之間；營業利益率預計介於42%到44%之間，都將較去年第四季成長。另外，外界關心的資本支出，今年預估將介於400億美元到440億美元之間，較去年300億美元，大增33至46%。
記者許家禎/台北報導
2022-01-13 16:32:38｜2022-01-13 17:20:48
台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，台積電第四季的營收受惠於市場對於台積電領先業界的5奈米製程之強勁需求。邁入2022年第一季，公司預期高效能運算相關應用的需求、汽車電子市場的持續回溫、以及智慧型手機的季節性影響相較於近幾年來略為和緩等因素，將支持公司業績成長。
根據對當前業務狀況的評估，台積電2022年第一季的業績展望如下：合併營收預計介於166億美元到172億美元之間，季增約5.4到9.2%，續創新高，營收季增中位數則為7.5%。若以新台幣27.6元兌1美元匯率假設，第一季新台幣營收估達4581至4747億元，相當於季增4.5到8.3%。
至於毛利率預計介於53%到55%之間；營業利益率預計介於42%到44%之間，都將較去年第四季成長。此外，台積電2022年的資本支出預估將介於400億美元到440億美元之間，相較去年的300億美元，大增33至46%。
台積電去年第四季營收約新台幣4,381億9千萬元，稅後純益約新台幣1,662億3千萬元，季增6.4、年增16.4%。每股盈餘為新台幣6.41元，再創單季歷史新高，優於外界預期。而台積電去年全年每股稅後純益達到23.01元同步創高。總裁魏哲家指出，供應鏈為確保供應穩定，將維持長時間的較高庫存水位，如此一來將帶動台積電今年全年產能持續緊俏。