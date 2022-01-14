新竹縣第一家百貨！遠百竹北店今起試營運 藝術造景吸睛
遠百竹北店在歷經5年籌備，今（14）日正式試營運，並即將於1/20盛大開幕。遠百竹北店為新竹縣第一家百貨商場，在規劃時即以新竹縣最大族群客家為百貨商場特色，建築以客家建築圓樓為造型，由內至外打造出最具在地特色的百貨商場。遠百依商場特性與在地人文特色，邀請國內外知名藝術家打造3件公共藝術作品，分別為大卷伸嗣的《迴響》、大衛．葛斯坦的《竹北風潮新世紀》以及陳宏誠的《風采桐漾 富竹滿溢》，融合時尚與客家風貌，設置於商場2側的街角廣場和1樓挑高大廳。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-14 10:03:40｜2022-01-14 10:54:46
遠百竹北店不僅外觀重現客家圓樓，空間規劃上也將客家老街帶入商場，讓民眾來到遠百竹北即能體驗客家文化。公共藝術作品也特別在每件作品中融入在地人文風貌，並舉辦一系列開幕活動，邀請民眾一同起體驗藝術，徜徉藝術之海。下週二(1/18)下午2點，「公共藝術360度導覽」邀請清華大學藝術與設計系呂燕卿教授，帶領民眾親身走訪公共藝術作品，以美學觀點欣賞3件藝術作品，解析作品之各顯著結構中心力量與整體色彩學秩序結構，看作品如何點亮商場空間。下午3點「大衛葛斯坦與蝶領風潮新世紀」解說藝術家創作脈絡與創作歷程，啟發民眾創作觀點。
到了下週五(1/21)下午1點30分，邀請清大通識教育中心賴小秋老師主講「營造美學環境與心田」。下午2點30分，由臺灣大學藝術研究所所長黃蘭翔教授帶領民眾穿越古今，走訪竹北客家建築群。由遠百竹北的前世今生說起，了解中國與臺灣客家建築的不同之處，黃教授要帶領大家一一拜訪六家客家建築古厝群與新瓦屋文化保留區，為民眾帶來精湛的解說導覽。
「客家建築美學之旅」走訪路線依序為遠百客家老街、交大六家客家學院、六家客家古厝群(問禮堂、忠孝堂、林家祠、大夫第、竹北問禮堂)、新瓦屋保留區(忠孝堂)。以黃教授對客家建築的專精考究，活潑的解說，相信會帶給民眾豐富涵養的建築美學之旅，喜愛客家歷史文物或是對建築有興趣的民眾別錯過機會。不過這場活動名額有限制40人，需事先報名，請於1/18前洽 02-27910052#13。