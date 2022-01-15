男星遇低潮偷藏懦弱　硬撐到崩潰「好像沒有價值」

小賴（賴晏駒）推出全新單曲《Perfect Clown》，這首歌曲是他自剖內心、令他數度淚腺潰堤的新作，對他來說有著非凡的意義，更是他今年送給自己的生日禮物。其實不論是過去或現在，總是習慣把事情要求完美、習慣武裝自己很堅強的小賴，內心也有著柔軟、脆弱的時刻，因此，當他偶然聽到該曲demo歌詞中，出現「卸掉自己的偽裝」、「不要再逞強」等字句，馬上讓他默默流淚，投射到自己心路歷程。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-15 20:00:00
過去在螢幕上總是帶給大家歡樂的小賴，其實成長奮鬥的路上充滿荊棘，他總是如歌名般偽裝自己，把自己「ㄍㄧㄥ」到一個狀態，習慣完美的他，即便自己心情遭遇低潮，也鮮少對身邊的人提出求救訊號，總是跟朋友、家人報喜不報憂，甚至常在朋友間扮演鼓勵別人的角色，是大家心目中的開心果，他透露：「不想讓別人看到太脆弱的一面，因為我覺得太過度展現自己的脆弱，在別人的眼中好像比較沒有價值。」
因此，當他進到錄音室時，想到過去種種心路歷程，更是爆哭到不行。他回憶當時是以一種呢喃式的唱法詮釋，好似自己在跟自己對話，加上第二段歌詞特別觸動他，讓他唱到一半淚腺失守，崩潰唱不下去，最後把自己很「ㄍㄧㄥ」的那面全部拋開，回到最原本、最赤裸的自己，透過歌詞好好的跟自己和解，才順利完成錄音。