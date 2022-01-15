王心凌鏤空短裙放送好身材！突秀QRcode 竟是高清彩蛋
「甜蜜天后」王心凌於今（15）日在高雄舉辦「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」，演唱會上一連演唱多首經典歌曲，還超有誠意的秀出「健健美」好身材，露出小蠻腰、超細美腿。
記者吳雨婕/高雄報導
2022-01-15 20:42:55｜2022-01-15 20:46:08
開場時，王心凌從8公尺高的星球升降台從天而降，與18位舞者帶來動感歌曲《劈你的雷正在路上》，隨即脫去流蘇罩衫，以鏤空短裙裝上陣，大秀小蠻腰與健美好身材，演唱《彩虹的微笑》、《心電心》、《愛你》，炒熱現場氣氛，演唱完《花的嫁紗》後，她向歌迷打招呼：「高雄巨蛋！大家好不好！在節目開始之前，口罩要戴好，千萬不能拿下來，好不好！終於來到高雄了，雖然遲到了幾個月，但我們還是聚在了這裡。」王心凌為了歌迷的健康，也不斷提醒就算戴著口罩唱歌有點悶，但還是要戴好口罩。
向來寵粉的王心凌，當初設計「許願池」環節時，目的就是想跟歌迷有更多互動，而這次在高雄的許願池橋段時，不僅有與台北一樣的「神燈阿凌」，在唱完歌曲《我會好好的》後，王心凌還加碼化身「美輪明凌」，跟上最近超夯的「美輪明宏」桌布帶來好運的流行，在演唱會的大螢幕上，秀出「美輪明凌」的QRcode，原來是「美輪明凌」高清原圖，希望能帶給粉絲們好運。