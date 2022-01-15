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高雄港洲際碼頭發生工安事件！勞工局將加強勞動檢查

▲高雄港洲際碼頭華運倉儲公司石化油品中心新建工程發生物體倒塌工安事件，造成1死6傷1未脫困，高市勞工局將加強勞動檢查。(圖／記者黃守作攝，2022.01.15)
▲高雄港洲際碼頭華運倉儲公司石化油品中心新建工程發生物體倒塌工安事件，造成1死6傷1未脫困，高市勞工局將加強勞動檢查。(圖／記者黃守作攝，2022.01.15)

記者黃守作／高雄報導

2022-01-15 21:58:20

高雄港洲際碼頭華運倉儲公司石化油品中心新建工程工地，於15日傍晚16時45分，發生物體倒塌工安事件，造成1死6傷1未脫困，高雄市長陳其邁由秘書長郭添貴陪同到場，指示勞工局應加強勞動監督檢查，後續待司法單位及勞檢單位調查釐清相關事故原因。

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▲高雄港洲際碼頭華運倉儲公司石化油品中心新建工程發生物體倒塌工安事件。((圖／記者黃守作攝，2022.01.15)
▲高雄港洲際碼頭華運倉儲公司石化油品中心新建工程發生物體倒塌工安事件。((圖／記者黃守作攝，2022.01.15)
台灣港務公司副總經理王錦榮表示，該公司於15)日17時19分，接獲高雄港務消防隊通報，高雄港洲際碼頭華運倉儲公司進行儲槽新建工程發生工安意外，目前港務消防隊及高雄市政府消防局派員前往救援，目前得知7人受傷，其中6人陸續送往大同醫院、小港醫院、阮綜合醫院及國軍高雄總醫院救治，1人救出時心肺功能停止(OHCA)。

另外，受困於槽內的1名工人，目前生命跡象穩定，可以喝水、可以與救援對話，目前已派至少13位鑽掘救援人員進入槽內挖掘，希望挖出空隙，以利救援。

王錦榮說，發生工安意外現場，並無化學氣體外洩之情事，對於華運倉儲公司此一工安事故，該公司甚表關切，並立即指派高雄港務分公司港務長張展榮，以及職業安全衛生處主管人員到場瞭解，提供必要之協助，後續待司法單位及勞檢單位調查釐清相關事故原因。

高雄市政府勞工局接獲消息，局長周登春立即率勞動檢查處處長郭清吉、勞檢員趕往現場，初步檢查發現，羅吉司科技興業公司所僱勞工，正在使用60台千斤頂頂內槽，高度約3M，頂昇過程中，因升頂的油壓系統失效，導致內槽滑落，儲槽之內外層夾層施工架亦被帶落下來，研判可能是致災原因，已勒令施工廠商儲槽興建工程停工，後續將依職安法令裁罰3至30萬元，並追究相關刑責。

高雄市長陳其邁並由秘書長郭添貴陪同到場，指示勞工局應加強勞動監督檢查，後續待司法單位及勞檢單位調查釐清相關事故原因。

高雄市政府勞工局局長周登春呼籲對於雇主於頂昇作業時，應隨時注意油壓千斤頂的有效狀態，勞動檢查處處長郭清吉指出，該處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求施工業者設置安全設施，防止類似職業災害之發生，以保障廣大勞工朋友作業之安全。

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