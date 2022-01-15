高雄港洲際碼頭發生工安事件！勞工局將加強勞動檢查

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另外，受困於槽內的1名工人，目前生命跡象穩定，可以喝水、可以與救援對話，目前已派至少13位鑽掘救援人員進入槽內挖掘，希望挖出空隙，以利救援。
王錦榮說，發生工安意外現場，並無化學氣體外洩之情事，對於華運倉儲公司此一工安事故，該公司甚表關切，並立即指派高雄港務分公司港務長張展榮，以及職業安全衛生處主管人員到場瞭解，提供必要之協助，後續待司法單位及勞檢單位調查釐清相關事故原因。
高雄市政府勞工局接獲消息，局長周登春立即率勞動檢查處處長郭清吉、勞檢員趕往現場，初步檢查發現，羅吉司科技興業公司所僱勞工，正在使用60台千斤頂頂內槽，高度約3M，頂昇過程中，因升頂的油壓系統失效，導致內槽滑落，儲槽之內外層夾層施工架亦被帶落下來，研判可能是致災原因，已勒令施工廠商儲槽興建工程停工，後續將依職安法令裁罰3至30萬元，並追究相關刑責。
高雄市長陳其邁並由秘書長郭添貴陪同到場，指示勞工局應加強勞動監督檢查，後續待司法單位及勞檢單位調查釐清相關事故原因。
高雄市政府勞工局局長周登春呼籲對於雇主於頂昇作業時，應隨時注意油壓千斤頂的有效狀態，勞動檢查處處長郭清吉指出，該處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求施工業者設置安全設施，防止類似職業災害之發生，以保障廣大勞工朋友作業之安全。