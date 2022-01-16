甜美女星罹罕見疾病！才剛開刀康復 竟又「陰轉陽確診」
日本女團AKB48的成員柏木由紀，因為甜美外貌有著高人氣，她先前被醫生診斷出罹患「脊髓空洞症」，緊急暫停工作開刀治療，沒想到近日爆出她高燒不退，所屬的經紀公司發聲明提到，她確診了2019新型冠狀病毒（COVID-19）。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-16 10:45:32
AKB48所屬的經紀公司「株式會社DH」在官方網站發表聲明，聲明中提到柏木由紀感染了COVID-19，「柏木因為發燒，所以前往醫院，經過醫療機構進行PCR檢測後，初步診斷為陰性，可發燒持續不退，再度進行一次PCR檢查，診斷出陽性確診反應。」經紀公司透露，柏木將按照醫院指示進行治療。至於其他女團成員、工作人員，經紀公司表示：「保健中心判定他們並非密切接觸者。」
柏木由紀去年才在YouTube裡提到，參加醫療節目後接受檢查，竟發現脊髓中有黑影，遭醫師診斷出罹患罕見疾病「脊髓空洞症」，去年6月底接受7小時的手術，經過休養後康復，去年7月中復工，沒想到相隔半年竟傳來染疫消息，讓粉絲憂心不已。
※【NOWnews 今日新聞
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