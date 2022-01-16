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甜美女星罹罕見疾病！才剛開刀康復　竟又「陰轉陽確診」

▲柏木由紀去年才因為罹患罕見疾病開刀治療，如今又確診，讓粉絲非常擔心。（圖／翻攝柏木由紀IG）
▲柏木由紀去年才因為罹患罕見疾病開刀治療，如今又確診，讓粉絲非常擔心。（圖／翻攝柏木由紀IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-16 10:45:32

日本女團AKB48的成員柏木由紀，因為甜美外貌有著高人氣，她先前被醫生診斷出罹患「脊髓空洞症」，緊急暫停工作開刀治療，沒想到近日爆出她高燒不退，所屬的經紀公司發聲明提到，她確診了2019新型冠狀病毒（COVID-19）。

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AKB48所屬的經紀公司「株式會社DH」在官方網站發表聲明，聲明中提到柏木由紀感染了COVID-19，「柏木因為發燒，所以前往醫院，經過醫療機構進行PCR檢測後，初步診斷為陰性，可發燒持續不退，再度進行一次PCR檢查，診斷出陽性確診反應。」經紀公司透露，柏木將按照醫院指示進行治療。至於其他女團成員、工作人員，經紀公司表示：「保健中心判定他們並非密切接觸者。」

▲AKB48所屬的經紀公司「株式會社DH」發表聲明，提到團員柏木由紀確診（圖／翻攝AKB48官網）
▲AKB48所屬的經紀公司「株式會社DH」發表聲明，提到團員柏木由紀確診（圖／翻攝AKB48官網）
柏木由紀去年才在YouTube裡提到，參加醫療節目後接受檢查，竟發現脊髓中有黑影，遭醫師診斷出罹患罕見疾病「脊髓空洞症」，去年6月底接受7小時的手術，經過休養後康復，去年7月中復工，沒想到相隔半年竟傳來染疫消息，讓粉絲憂心不已。

▲柏木由紀確診。（圖／翻攝柏木由紀IG）
▲柏木由紀確診。（圖／翻攝柏木由紀IG）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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