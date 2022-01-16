打完第4劑疫苗也擋不住！以色列財政部長確診新冠肺炎
新冠病毒Omicron變種株來勢洶洶，各國無不呼籲施打第3劑疫苗防堵，以色列為了對抗Omicron變異株，更是成為全球首個向民眾開放第四劑疫苗的國家。只是昨（15）日該國才剛接種第4劑疫苗的財政部長卻宣布確診新冠肺炎，不過目前身體無恙，將會自主隔離在家工作。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-16 11:22:09
以色列是全球第一個開打第4劑疫苗國家，國內主要施打的疫苗以輝瑞（Pfizer）為主，六十歲以上民眾、住在療養院者及工作人員、醫護人員均能接種第四劑，而63歲的財政部長李柏曼（Avigdor Lieberman）則是在本月10日注射了他的第4劑疫苗，沒想到週六卻透過推特表示，自己新冠肺炎病毒檢測呈現陽性。
李柏曼表示，自己沒有感覺身體不舒服，「我身體感覺很好，未來幾天會在家隔離」，由於以色列境內許多上班族染疫後，必須接受隔離、無法外出工作，各行各業處於尷尬處境，李柏曼因此收到沒有針對企業進行補助計畫的批評聲浪，而宣布染疫消息的李柏曼則暗嗆自己就算居家隔離也不忘工作，「我會繼續推動負責任的經濟政策、追蹤數據、規劃未來。」
根據以色列《國土報》統計該國衛生部數據，上周每日確診超過5000例，而自從去年12月下旬開打第4劑以來，周五的重症患者創下3個月來新高達到306人，其中125人完全沒有接種疫苗，32人沒打加強劑。
如今以色列已累計170萬例確診、逾8000人病歿，以色列衛生部呼籲民眾施打加強劑時指出，第1劑加強劑（即第3劑）注射後7天就能增強保護力，但截至目前以色列衛生部仍尚未公布第4劑疫苗有效性的數據。