除舊佈新迎新年！中油石化事業部辦林園區大掃除活動

台灣中油公司石化事業部於16日上午，與林園區公所及林園區林園里務推展聯合促進會，共同舉辦林園區歲末年終大掃除及登革熱防治宣導活動，林園區24個里的環保志工分赴各里做年終大掃除，掃去疫情的陰霾，營造社區安全的生活環境，以迎新送舊過好年。
記者黃守作／高雄報導
2022-01-16 22:00:00
林園區歲末年終大掃除及登革熱防治宣導活動，是由林園區區長陳再發、林園區林園里務推展聯合促進會主席洪進財與台灣中油公司石化事業部副執行長許晉榮共同主持，有林園區24個里的環保志工及鄉親，在林園區公所前廣場，進行歲末年終大掃除及登革熱防治宣導活動誓師大會後，即分赴各里做年終大掃除。
台灣中油公司石化事業部副執行長許晉榮表示，環境清潔與消毒是新冠肺炎疫情期間重要的防疫措施之一，隨著農曆新年將至，該事業部乃與林園區林園里務推展聯合促進會，邀請全區共24個里的志工為林園做一個年終大掃除，掃去疫情的陰霾，營造社區安全的生活環境，迎新送舊過好年。
許晉榮感謝環保志工們在年前忙著打理自家之餘，還自願出來協助社區環境清潔，為我們共同的生活環境貢獻一份心力。
林園區里聯會主席洪進財指出，此次台灣中油公司石化事業部出錢出力，協助地方社區年終大掃除活動，使得清掃作業更有效率。
環保志工們在林園區公所行政中心前集合，並備好粗鹽、消毒水、除草藥劑、手套、掃把、水桶、垃圾袋、夾子等各項掃除工具，兵分多路到林園區24個里進行清掃工作，在大家共同的努力下，全區的清掃作業於中午前即完成，讓林園區整個環境煥然一新，準備好迎接虎年的到來。