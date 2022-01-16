讓弱勢家庭過好年！中油煉製部到大寮區辦寒冬送暖活動

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣中油公司煉製事業部行政室主任胡漢鯤表示，中油已付出18年，只要有能力，大寮區弱勢家庭寒冬送暖活動將持續辦下去。
胡漢鯤說，中油除供應優質的油品給消費大眾外，平時援助弱勢家庭等公益活動更是不遺餘力，中油希望能藉由此次活動拋磚引玉，吸引更多團體或個人，一起來參與，讓活動場面辦得更溫馨、物質更精彩豐富，讓每個弱勢家庭能過一個好年。
中油公司煉製事業部在此活動中，提供麵、魚罐頭、紅燒鰻罐頭等民生物資，以及大寮區特色農產品紅豆、蜜紅豆、白米送給受助的弱勢家庭，由於物資豐盛多元，並貼心提供大型購物袋，讓每個弱勢家庭歡樂滿載而歸，安心過好年。
大寮區區長黃伯雄指出，此一愛在大寮寒冬送暖活動，是大寮區低收入戶家庭過年前期盼的濟助活動，區公所為了給予弱勢家庭，在農曆年前夕提供最實際的協助，自民國94年起，結合中油公司、社區發展協會、慈善團體、企業及善心人士等130多個捐助單位，出資合力舉辦愛在大寮濟助活動，直接發送民生物資給低收入戶及弱勢家庭，讓他們安心過好年。
在活動中，立法委員林岱樺、高雄市議員黃天煌、邱于軒、韓賜村、前副議長蔡昌達及各捐助單位參與，中油員工、區公所員工及中庄、永芳及溪寮社區志工來回穿梭，親切的協助弱勢家庭鄉親們提領物資，提供諮詢服務，場面倍感溫馨。
黃伯雄感謝出錢出力的中油公司、慈善團體、企業單位及個人慷慨解囊，落實助人的服務精神，讓弱勢族群感受到愛心和溫暖。