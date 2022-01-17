房市吹《華燈》風？這公司懂撿便宜　低價卡位條通商圈

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台灣房屋中山民生特許加盟店店長蕭佑寯分析，條通店面疫情前的平均月租金，單坪約2500至3000元，受疫情衝擊，條通空租店面變多，租金降約1、2成，單坪為2000至2500元，由於主要客群的日本客尚未回籠，經營狀況未能像其他餐飲業般快速復甦，因此租金未有明顯提振，不過若有自用需求的店面買家，此時確實有較大的議價空間；以25坪大的店面，月租金價格約7萬、單價100萬的入手行情來算，粗估年租金毛投報率達3.5％，也算是低門檻的不動產投資。
據了解，「條通商圈」主要範圍為中山北路以東，新生北路以西，南京東路以南，市民大道以北，中間共有九條東西向的平行巷道，稱之為九條通，因日治時代為高級住宅區，具有濃厚的東洋風情，所以現今仍有不少日式酒吧，形成一個頗具異國風味的特色商圈。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，條通商圈歷來單價最高的店面，為林森北路上一筆6坪店面，2013年交易總價1980萬，單價332.8萬。而因疫情餐飲、娛樂業受影響，條通內不少帶酒牌的店面頂讓或待租中。
張旭嵐近一步分析，中山區套房產品多，有不少上班族租客，因此除了觀光客之外，也有在地居民生活需求，且條通商圈的日式風格和商圈特色獨樹一格，加上店面以小坪數物件為主，不管是租或售，總價門檻較低，頗適合小規模店家經營，像是日式居酒屋、日本料理，或是蛋糕甜品店，配合外送外帶服務，仍有機會在小成本創業之餘，穩定生意經營。