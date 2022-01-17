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房市吹《華燈》風？這公司懂撿便宜　低價卡位條通商圈

▲條通商圈因電視影集《華燈初上》，再度成為市場焦點。（圖／台灣房屋提供）
▲條通商圈因電視影集《華燈初上》，再度成為市場焦點。（圖／台灣房屋提供）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-17 14:12:34

影集《華燈初上》喚起不少人對「條通商圈」的好奇心，根據房仲業者觀察，2021年下半年九條通範圍內共有10筆店面交易，總價最高的為6500萬，最低的2160萬，以店面產品來說，入門門檻並不高，而平均單價約97萬左右；其中，一家登記在台東的投資公司，去年8月以3466萬轉手獲得一樓店面包含地下室，換算單價少於40萬。

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觀察這10筆店面交易，有5筆仍掛有日式酒店招牌，有一間音響公司持續經營中，有一間店面正由居酒屋接手裝修中；至於林森北路85巷店面，去年8月以3466萬轉手，看似單價不到40萬，不過主要因為店面包含地下室，因此單價較低。房仲業者指出，該處新買家為登記在台東的投資公司，低價卡位條通商圈，目前一樓由日式餐飲店營業中，地下室則是開設劇本殺遊戲空間，有別於過往的燈紅酒綠，為商圈帶來新貌。

▲2021年下半年條通商圈交易列表。（表／台灣房屋彙整）
▲2021年下半年條通商圈交易列表。（表／台灣房屋彙整）
台灣房屋中山民生特許加盟店店長蕭佑寯分析，條通店面疫情前的平均月租金，單坪約2500至3000元，受疫情衝擊，條通空租店面變多，租金降約1、2成，單坪為2000至2500元，由於主要客群的日本客尚未回籠，經營狀況未能像其他餐飲業般快速復甦，因此租金未有明顯提振，不過若有自用需求的店面買家，此時確實有較大的議價空間；以25坪大的店面，月租金價格約7萬、單價100萬的入手行情來算，粗估年租金毛投報率達3.5％，也算是低門檻的不動產投資。

據了解，「條通商圈」主要範圍為中山北路以東，新生北路以西，南京東路以南，市民大道以北，中間共有九條東西向的平行巷道，稱之為九條通，因日治時代為高級住宅區，具有濃厚的東洋風情，所以現今仍有不少日式酒吧，形成一個頗具異國風味的特色商圈。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，條通商圈歷來單價最高的店面，為林森北路上一筆6坪店面，2013年交易總價1980萬，單價332.8萬。而因疫情餐飲、娛樂業受影響，條通內不少帶酒牌的店面頂讓或待租中。

張旭嵐近一步分析，中山區套房產品多，有不少上班族租客，因此除了觀光客之外，也有在地居民生活需求，且條通商圈的日式風格和商圈特色獨樹一格，加上店面以小坪數物件為主，不管是租或售，總價門檻較低，頗適合小規模店家經營，像是日式居酒屋、日本料理，或是蛋糕甜品店，配合外送外帶服務，仍有機會在小成本創業之餘，穩定生意經營。

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