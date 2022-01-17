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年前優惠倒數！蝦皮購物「年貨節」下單再抽5萬黃金

▲年前優惠倒數！蝦皮購物「年貨節」精選百大品牌下殺５折，下單再抽5萬黃金。（圖／品牌提供）
▲年前優惠倒數！蝦皮購物「年貨節」精選百大品牌下殺５折，下單再抽5萬黃金。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-01-17 18:00:00

農曆春節倒數一周，為衝刺春節前最後買氣，蝦皮購物「年貨節」1月18日即將來臨，大手筆祭出「商城85折、9折券」、「全站99元起免運」優惠，更攜手站上百大賣家，奉上精選品牌下殺５折起、年貨伴手禮及零食1元起等眾多好康。全站不限金額下單再抽價值5萬元的黃金！除了下單、玩遊戲搶優惠之外，不要忘記準時收看18日晚間７點「蝦皮新春綜藝秀」，年貨節活動大使Ella陳嘉樺，當日將驚喜現身與粉絲們進行互動，更邀請到黃子佼、阿Ken、關韶文、張語噥等15組藝人，輪番歌唱、闖關遊戲，上線觀看還有機會獲得蝦皮購物準備的價值超過30萬元的紅包好禮！

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農曆春節將至，總覺得還有什麼沒準備好嗎？趕緊上蝦皮購物「年貨節」搶最後優惠！精選品牌下殺5折起，再加碼年貨伴手禮、零食最低1元，讓你免出門，一站購足所有用品！年夜飯少一道菜嗎？趕快下單安格斯黑牛 霜降嫩肩牛排，限時價1元！好菜配好鍋，Tefal藍調系列不沾鍋下殺34折，優惠600元有找！一之軒 甜心牛軋限時優惠價18元，配上驚喜價只要200元的六月初一 8結蛋捲，讓你吃甜甜好過年。搶3C優惠趁現在，原價36900元的 iPhone 13 Pro Max破盤價直降到11118元；宅家玩樂必備的NS《健身環大冒險》優惠只要1188元，讓你過年吃完大餐就能在家動起來。

1月18日 晚間7點將由關韶文、張立東聯手主持「蝦皮新春綜藝秀」，不只邀請到許書豪、Karencici、張語噥、HUR等15組藝人輪番表演外，線上收看直播，還有機會抽中蝦皮購物精心準備的價值超過30萬元的紅包好禮。節目尾聲，更由最強主持人黃子佼領頭，與年貨節活動大使Ella陳嘉樺、好友阿Ken，進行新春跨夜最後倒數！

▲蝦皮購物「蝦皮新春綜藝秀」虎哩發大財，狂送總價值30萬元紅包好禮！Ella陳嘉樺壓軸現身拜年。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「蝦皮新春綜藝秀」虎哩發大財，狂送總價值30萬元紅包好禮！Ella陳嘉樺壓軸現身拜年。（圖／品牌提供）
蝦皮購物「年貨節」1/18限定四重優惠大公開

第一重：4張全站99元起免運券大方送！

即日起可上蝦皮購物「年貨節」活動頁領取可於1月18日使用的4張全站299元免運券，其中1張限定0點到2點使用，其餘3張全天皆可使用。

第二重：最高折抵5,000元的商城85折、9折神券

商城85折券：限定1月18日當日0點至2點使用，消費滿2000元即可使用，最高折抵2000元，蝦皮購物推薦小米官方旗艦店最新開賣的Xiaomi無線吸塵器 G11，首賣價8995元，再送價值1095元的米家無線吸塵器mini，再搭配商城85折券使用省上加省，數量有限先搶先贏。

商城9折券：1月18日全天皆可使用，消費滿2000元即可使用，最高折抵5000元，蝦皮購物推薦三洋 410L 直立式冷凍櫃，原價21000元，搭配賣場折價券及商城9折券後價格下殺到16920元，超大容量讓你不用煩惱年菜沒地方冰！

第三重：全站不限金額下單　抽價值5萬元的黃金豪禮

1月18日上蝦皮購物不限金額下單，即可獲得「下單抽黃金」機會，就有機會抽中最高價值5萬元的黃金好禮，下單次數越多，中獎機會越多：純金9999黃金元寶5錢(價值5萬元)、品牌購物金、台北年貨大街精選店家年貨禮盒。

第四重：年貨伴手禮、涮嘴零食，限時優惠最低1元

快車肉乾、一之軒、蝦皮店到店即享券，多項限時優惠，最低只要1元

▲第四重限時優惠最低1元！（圖／品牌提供）
▲第四重限時優惠最低1元！（圖／品牌提供）
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