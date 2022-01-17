年前優惠倒數！蝦皮購物「年貨節」下單再抽5萬黃金

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1月18日 晚間7點將由關韶文、張立東聯手主持「蝦皮新春綜藝秀」，不只邀請到許書豪、Karencici、張語噥、HUR等15組藝人輪番表演外，線上收看直播，還有機會抽中蝦皮購物精心準備的價值超過30萬元的紅包好禮。節目尾聲，更由最強主持人黃子佼領頭，與年貨節活動大使Ella陳嘉樺、好友阿Ken，進行新春跨夜最後倒數！
蝦皮購物「年貨節」1/18限定四重優惠大公開
第一重：4張全站99元起免運券大方送！
即日起可上蝦皮購物「年貨節」活動頁領取可於1月18日使用的4張全站299元免運券，其中1張限定0點到2點使用，其餘3張全天皆可使用。
第二重：最高折抵5,000元的商城85折、9折神券
商城85折券：限定1月18日當日0點至2點使用，消費滿2000元即可使用，最高折抵2000元，蝦皮購物推薦小米官方旗艦店最新開賣的Xiaomi無線吸塵器 G11，首賣價8995元，再送價值1095元的米家無線吸塵器mini，再搭配商城85折券使用省上加省，數量有限先搶先贏。
商城9折券：1月18日全天皆可使用，消費滿2000元即可使用，最高折抵5000元，蝦皮購物推薦三洋 410L 直立式冷凍櫃，原價21000元，搭配賣場折價券及商城9折券後價格下殺到16920元，超大容量讓你不用煩惱年菜沒地方冰！
第三重：全站不限金額下單 抽價值5萬元的黃金豪禮
1月18日上蝦皮購物不限金額下單，即可獲得「下單抽黃金」機會，就有機會抽中最高價值5萬元的黃金好禮，下單次數越多，中獎機會越多：純金9999黃金元寶5錢(價值5萬元)、品牌購物金、台北年貨大街精選店家年貨禮盒。
第四重：年貨伴手禮、涮嘴零食，限時優惠最低1元
快車肉乾、一之軒、蝦皮店到店即享券，多項限時優惠，最低只要1元