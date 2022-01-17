致力改善空氣品質！中鋼與中山大學成立AIR HoPE中心

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中鋼公司董事長翁朝棟表示，「AIR HoPE」的英文取自於Academic-Industry Research Hub of People and Earth，此項研發計畫，是由中鋼公司與中山大學團隊，秉持「業界出題，學界解題」的精神，以及採行產業界結合學術界之合作模式，經過雙方2年多的交流討論後，擬定以懸浮微粒防治為研發主軸，規劃「量測方法學建立」、「減排技術開發」、「特徵成份及影響分析」及「環保政策教育及價值創新」等4項主題，來發展出更有效改善空氣品質的技術及策略。
翁朝棟說，中鋼公司大力支持此項計畫，除投入研究人員共同開發相關技術外，計畫執行期間亦每年支持研究經費1千萬元，並將進行後續研發成果實場測試與驗證，以實際行動落實環保減排工作。
此項研發計畫總主持人由中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁擔任，團隊成員包括該校電機工程系教授兼副校長黃義佑、化學系特聘教授兼理學院院長吳明忠、環境工程研究所特聘教授袁中新與陳威翔教授、化學系教授兼系主任李志聰、理學國際博士學位學程楊崇鑫助理教授、教育研究所謝百淇教授、政治經濟系顏孟芬助理教授、企業管理系王致遠助理教授，並邀請中研院陳仲瑄院士、劉國平院士、陽明交通大學環境工程研究所蔡春進講座教授、台灣大學環境工程學研究所副教授蕭大智等加入研究計畫，針對各自專長領域齊心協力創造更多研發成果。