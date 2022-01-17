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致力改善空氣品質！中鋼與中山大學成立AIR HoPE中心

▲中鋼公司攜手中山大學投入環保減排技術創新研發計畫，成立AIR HoPE產學研發中心。(圖／記者黃守作攝，2022.01.17)
▲中鋼公司攜手中山大學投入環保減排技術創新研發計畫，成立AIR HoPE產學研發中心。(圖／記者黃守作攝，2022.01.17)

記者黃守作／高雄報導

2022-01-17 20:12:00

中鋼公司投入環保減排技術創新研發計畫，攜手中山大學於今(17)日上午，在中山大學西子灣沙灘會館，舉辦成立AIR HoPE產學研發中心啟動儀式，以強化環保減排技術，期盼此項計畫未來研發出新穎的空污防制技術和高效能濾料，為維護高雄市空氣品質貢獻心力。

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▲AIR HoPE產學研發中心啟動儀式，在中鋼公司董事長翁朝棟(右4)與中山大學校長鄭英耀(左3)按鈕後正式投入環保減排技術創新研發計畫。(圖／記者黃守作攝，2022.01.17)
▲AIR HoPE產學研發中心啟動儀式，在中鋼公司董事長翁朝棟(右4)與中山大學校長鄭英耀(左3)按鈕後正式投入環保減排技術創新研發計畫。(圖／記者黃守作攝，2022.01.17)
AIR HoPE產學研發中心啟動儀式，是由中鋼公司董事長翁朝棟與中山大學校長鄭英耀共同主持，科技部專門委員吳醒非、中鋼公司總經理王錫欽、執行副總經理黃建智、副總經理鄭際昭、中山大學副校長黃義佑、理學院院長吳明忠、氣膠科學研究中心主任王家蓁、產學長朱安國、中研院院士劉國平、陳仲瑄等專家學者與會。

中鋼公司董事長翁朝棟表示，「AIR HoPE」的英文取自於Academic-Industry Research Hub of People and Earth，此項研發計畫，是由中鋼公司與中山大學團隊，秉持「業界出題，學界解題」的精神，以及採行產業界結合學術界之合作模式，經過雙方2年多的交流討論後，擬定以懸浮微粒防治為研發主軸，規劃「量測方法學建立」、「減排技術開發」、「特徵成份及影響分析」及「環保政策教育及價值創新」等4項主題，來發展出更有效改善空氣品質的技術及策略。

翁朝棟說，中鋼公司大力支持此項計畫，除投入研究人員共同開發相關技術外，計畫執行期間亦每年支持研究經費1千萬元，並將進行後續研發成果實場測試與驗證，以實際行動落實環保減排工作。

此項研發計畫總主持人由中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁擔任，團隊成員包括該校電機工程系教授兼副校長黃義佑、化學系特聘教授兼理學院院長吳明忠、環境工程研究所特聘教授袁中新與陳威翔教授、化學系教授兼系主任李志聰、理學國際博士學位學程楊崇鑫助理教授、教育研究所謝百淇教授、政治經濟系顏孟芬助理教授、企業管理系王致遠助理教授，並邀請中研院陳仲瑄院士、劉國平院士、陽明交通大學環境工程研究所蔡春進講座教授、台灣大學環境工程學研究所副教授蕭大智等加入研究計畫，針對各自專長領域齊心協力創造更多研發成果。

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