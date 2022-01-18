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全台每日須打20萬劑疫苗　醫：否則2月爆發社區大流行

全台每日須打20萬劑疫苗　醫：否則2月爆發社區大流行
全台每日須打20萬劑疫苗　醫：否則2月爆發社區大流行

健康醫療網

2022-01-18 12:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】全球疫情持續上升，台灣境外移入個案也勢必持續攀升，而台灣如同其他國家，也開始面臨疫苗時效性的問題，國立台灣大學公共衛生學院陳秀熙教授於每周三的新冠肺炎防疫直播中，說明台灣自去年8月份開始針對高危險族群施打第二劑AZ疫苗，然而疫苗保護力有時效性，例如：8月份完整接種族群在三個月後（即11月）則會面臨保護力失效，由於去年9月份是台灣開始快速施打第二劑疫苗的時期，因此許多人的疫苗保護力在12月中快速消退。

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全民加快施打疫苗速率　疫情2月初有望獲控制

去年（2021）12月份台灣也開始本土群聚感染，從台灣AZ及莫德納疫苗保護力時效來看，12月初AZ疫苗保護力開始明顯衰退，社區群聚感染也在12/9-1/11之間累積了56名本土個案，而隨後在今年（2022）2/1台灣則將面臨AZ基礎劑保護力僅剩20%，若未快速施打第三劑，疫情可能將無法有效控制。陳秀熙強調，如果都不打第三劑，從流行病學的預測，當政府實施的防疫措施仍擋不住的話，預計2月到2月中旬之間，會爆發社區大流行

依據台灣AZ基礎劑疫苗施打的700萬族群進行模擬，可以發現若是以每天快速施打20萬劑加強劑，可在一月底前補足保護力失效的問題，若是以每天15萬劑施打速率，則在2月下旬才能達到族群的疫苗保護力補強。相對而言，台灣由於施打莫德納時程較晚，且莫德納疫苗保護力時效較長，因此至三月才會開始有消退現象產生。

台灣目前的群聚狀況來看，以Omicron變種病毒R0值為12進行估計，在二級警戒NPI為50%並搭配檢測措施，且考慮疫苗效益及其保護力衰退的情形之下，目前台灣疫情控制有效再生數估計為2.2。而在此情境下對於加強劑施打的效益進行預測，若是在加強劑施打速率為每天20萬劑，流行將在二月初受到控制；而每天15萬劑則將在三月初受到控制；但是若是施打速率只能到達每天10萬劑，則流行將會持續；更甚以每天5萬加強劑進行施打，流行將無法控制。      

務必以「混打」為原則　否則保護力易失效

陳秀熙說明，以色列是全球最早施打第三劑的國家之一，然而碰上Omicron，卻仍無法有效控制疫情，因為當時以色列第三劑仍施打BNT加強劑（BNT+BNT+BNT），保護力只有2個月，因此建議BNT+BNT第三劑應以混打其他疫苗為原則。

台灣這次會再度爆發疫情，陳秀熙認為主因就是疫苗的保護力已隨時間而下降，進一步造成社區群聚感染，而針對疫苗加強劑施打原則，建議前兩劑基礎劑施打AZ疫苗則建議加強劑以BNT、Moderna、Novavax或高端為主，而若前兩劑為莫德納則應以Moderna、BNT、AZ、Novavax或高端為主，最後若前兩劑施打BNT疫苗則建議以Moderna、AZ、Novavax或高端作為加強劑。



資料來源：健康醫療網 全台每日須打20萬劑疫苗　醫：否則2月爆發社區大流行

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