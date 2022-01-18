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去年（2021）12月份台灣也開始本土群聚感染，從台灣AZ及莫德納疫苗保護力時效來看，12月初AZ疫苗保護力開始明顯衰退，社區群聚感染也在12/9-1/11之間累積了56名本土個案，而隨後在今年（2022）2/1台灣則將面臨AZ基礎劑保護力僅剩20%，若未快速施打第三劑，疫情可能將無法有效控制。陳秀熙強調，如果都不打第三劑，從流行病學的預測，當政府實施的防疫措施仍擋不住的話，預計2月到2月中旬之間，會爆發社區大流行。
依據台灣AZ基礎劑疫苗施打的700萬族群進行模擬，可以發現若是以每天快速施打20萬劑加強劑，可在一月底前補足保護力失效的問題，若是以每天15萬劑施打速率，則在2月下旬才能達到族群的疫苗保護力補強。相對而言，台灣由於施打莫德納時程較晚，且莫德納疫苗保護力時效較長，因此至三月才會開始有消退現象產生。
台灣目前的群聚狀況來看，以Omicron變種病毒R0值為12進行估計，在二級警戒NPI為50%並搭配檢測措施，且考慮疫苗效益及其保護力衰退的情形之下，目前台灣疫情控制有效再生數估計為2.2。而在此情境下對於加強劑施打的效益進行預測，若是在加強劑施打速率為每天20萬劑，流行將在二月初受到控制；而每天15萬劑則將在三月初受到控制；但是若是施打速率只能到達每天10萬劑，則流行將會持續；更甚以每天5萬加強劑進行施打，流行將無法控制。
務必以「混打」為原則 否則保護力易失效
陳秀熙說明，以色列是全球最早施打第三劑的國家之一，然而碰上Omicron，卻仍無法有效控制疫情，因為當時以色列第三劑仍施打BNT加強劑（BNT+BNT+BNT），保護力只有2個月，因此建議BNT+BNT第三劑應以混打其他疫苗為原則。
台灣這次會再度爆發疫情，陳秀熙認為主因就是疫苗的保護力已隨時間而下降，進一步造成社區群聚感染，而針對疫苗加強劑施打原則，建議前兩劑基礎劑施打AZ疫苗則建議加強劑以BNT、Moderna、Novavax或高端為主，而若前兩劑為莫德納則應以Moderna、BNT、AZ、Novavax或高端為主，最後若前兩劑施打BNT疫苗則建議以Moderna、AZ、Novavax或高端作為加強劑。
資料來源：健康醫療網 全台每日須打20萬劑疫苗 醫：否則2月爆發社區大流行
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