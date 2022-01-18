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哺乳疼痛好想放棄親餵？　醫：「放鬆」就是改善的第一步

哺乳疼痛好想放棄親餵？　醫：「放鬆」就是改善的第一步
哺乳疼痛好想放棄親餵？　醫：「放鬆」就是改善的第一步

健康醫療網

2022-01-18 13:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】「哺乳疼痛」是許多親餵媽媽們常見的問題，而且範圍並不限於乳頭，有時候甚至會蔓延到整個乳房全部，造成媽媽在「想繼續餵母乳」與「放棄」兩者之間進退兩難，不知如何是好。小兒專科醫師蔡雨茵跟各位辛苦的媽媽分享一些小重點，相信一定可以幫助願意親餵、想要親餵的媽媽們，更加有信心地繼續餵食母乳。

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按表操課容易緊張　親餵媽咪首重「放鬆」

首先，親餵最容易遇到的問題就是寶寶「含乳姿勢不當」。蔡雨茵醫師表示，網站上教導正確親餵姿勢的文章講解都很詳細，但也就是因為太詳細了，沒有經驗的媽媽們如果按照文章一個步驟一個動作來喬，就很可能會搞得又緊繃又累。其實，只要掌握幾個簡單原則，「放鬆」與「信賴寶寶」，就能大幅減少含乳姿勢不當的情形。

養成母嬰親膚接觸　是寶寶正確含乳大助力

母嬰親膚接觸從生產順利的一瞬間，婦產科醫師在產台上第一時間將寶寶抱到媽媽懷裡就開始了。這個動作除了希望盡快建立母嬰之間的聯繫，同時也是一個對媽媽的最大肯定。相信很多媽媽看到自己千辛萬苦、腹部用力、子宮強力宮縮後順利生產的寶寶時，都會喜極而泣，感動落淚，這個親子接觸的動作可以在之後一直一直反覆進行。

怎麼做？蔡雨茵醫師分享，找一個溫暖安全的環境，把寶寶的衣服脫到只剩尿布，媽媽上衣解開，裸露胸口，讓寶寶直接貼到媽媽身上。媽媽可以坐著，斜躺著背後有枕頭支撐更好，讓寶寶的皮膚大面積和媽媽接觸，這就是最棒的「親膚接觸」。剛離開子宮不久的寶寶聽到熟悉的心跳，自然而然就會感到放鬆而愉悅，接著就會本能地尋乳，只有在安心與熟悉的環境下，才能放鬆的進食。蔡雨茵醫師強調，在媽媽和寶寶都放鬆的情況下，是最容易達成正確含乳的，由此可知，良好親膚接觸是母嬰親密關係的基石，也是正確含乳的大助力。

但如果小朋友真的怎麼樣都找不到乳頭來進食怎麼辦？如果真的有需要，最多是推一下寶寶的背讓他接近媽媽的乳房即可，蔡雨茵醫師提醒：「寶寶的頸部此階段還很柔軟無力，切記不可以推頭！」 

寶寶嘴巴張大　含住乳房前端而非僅乳頭

正確的含乳姿勢，寶寶的嘴巴上唇張開範圍比下唇大，含進的是「整個乳房的前段」，而不只是乳頭，媽媽乳房會有被拉扯的感覺，但不太會疼痛。蔡雨茵醫師指出，寶寶喝奶只含住「乳頭」而不是含著「乳房前段」為無效的姿勢，無法正確吸吮，可以在媽媽放鬆的親膚接觸下讓寶寶鬆口，即可很容易地再次哺乳。只要寶寶成功正確含上一次，他從此就會知道該怎麼吸奶，也會開始享受在媽媽懷裡溫暖又有奶水的時光。

寶寶總是含乳失敗？　醫：兩方式解決

寶寶含乳失敗時，媽媽要學著輕柔地讓寶寶鬆開，蔡雨茵醫師提供兩方法，一是抱緊處理，從後頸輕推，讓寶寶的口鼻整個壓在乳房上，只要幾秒鐘，寶寶就會因為吸不到空氣自己鬆口，不論是在親餵初期矯正姿勢或是長牙時咬奶都相當有用; 另一個方法是用媽媽的手指輕輕把乳頭掏回來，讓寶寶重新來過，兩個方式都可以，但蔡雨茵醫師認為，寶寶不會覺得ㄋㄟ ㄋㄟ 被搶走，比較不容易生氣，因此效果尤佳。 

原文文章作者：蔡雨茵醫師

原文網址：https://tsaiyuyin.com/%E5%93%BA%E4%B9%B3%E7%96%BC%E7%97%9B/



資料來源：健康醫療網 哺乳疼痛好想放棄親餵？　醫：「放鬆」就是改善的第一步

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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