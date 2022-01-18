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衛生福利部臺北醫院兒童過敏免疫科王怡人主任表示，過敏性鼻炎以避免接觸過敏原、藥物治療為主，若療效不佳才會進一步以手術治療。臺灣常見的過敏原中，以塵蟎最為普遍，其他則是蟑螂、黴菌、貓狗皮屑、植物種子花粉等，除建議病人減少與過敏原的接觸之外，也建議搭配環境衛生改善以降低發病率，但這些都治標不治本。
舌下減敏療法 「治本」甚至有望治癒
王怡人主任提及，「舌下減敏療法」是現在最新的治療方式，透過口服含有純化過敏原的舌下錠，使體內產生免疫反應並逐漸習慣過敏原，當再次接觸到過敏原時，身體自動啟動的就是被升級更新重新塑造的新免疫系統，對過敏原的敏感度被降低，可以「治本」甚至有望治癒，最終達到改善過敏體質。
常見副作用可被藥物壓制 居家服用便利性增
而「新的舌下減敏療法」，非注射劑型因此降低過敏性休克機率，安全性更高，王怡人主任說明，常見的副作用為喉嚨異物感、咽炎、口腔癢、嘴唇水腫，大多數以藥物壓制，治療期間多試幾劑後，多數病人的不適感多會減退，若進行多次治療都沒有發生重大副作用，便可在家服用，治療的方便性大為提升。
日常這樣做 減緩鼻過敏症狀
王怡人主任強調，改善過敏體質是一場長期戰爭，過敏治療需搭配環境控制、衛教、與藥物治療相輔相成。值得一提的是，冷空氣會刺激氣管收縮，過敏氣管不好的人，除了減少過敏原暴露，建議將脖子做好保暖，例如圍上絲巾或圍巾，記得戴好口罩、多喝溫開水，除了能防疫之外，也可以讓呼吸進入體內的空氣有濕潤和溫度，可保暖並減緩鼻過敏症狀。
資料來源：健康醫療網 天氣濕冷過敏大爆發！ 「舌下減敏療法」告別啾鼻、鼻水流
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