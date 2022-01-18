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▲圖片提供/指揮中心
陰轉陽案例頻傳 民眾需對相關症狀提高警覺
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，今日傳出新感染場域為新竹市一家公司，因公司內部工讀生與前幾日明新科大確診者有關聯，且有名主管出現輕微症狀，該公司隨即自動自發作全體員工快篩，後確認該名主管染疫，且其家庭3人採檢後也皆為陽性。但陳時中也表示，依目前採檢現況看來，全公司僅一例確診，代表感染源仍未知，目前正積極進行疫調處理。
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其餘包含聯邦銀行職員今再添5名陰轉陽案例，及1名家庭接觸者採陽；西堤群聚感染事件於1/7、1/9用餐者中，分別再添1及3例，及1名相關接觸者；另金嗓歌友會再添1例同場域接觸者，也是陰轉陽案例；還有1例防疫計程車司機，前三次採檢結果均為陰性，但第四次卻轉陽，而此司機也曾載過境外移入個案，究竟是否與之前傳出的防疫計程車司機獨立案17240有關或為獨立傳播鏈仍有待查證。
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除此之外，陳時中說明，昨日傳出確診之機場防疫人員（案17928），疑似在收集檢體時染疫。今經基因定序後確認與其他本土Omicron個案病毒序列不同，序列相近之境外移入個案主要來自南亞、東南亞，目前正在進行全基因定序，可先排除與本土群聚之關聯性。
機場防疫措施滾動式調整 擴大落地採檢航班範圍
陳時中今宣布，由於機場防疫人員與防疫計程車司機接連確診，將滾動式調整落地採檢措施。初步會先將航班範圍擴大，昨已與桃園機場相關單位討論，針對風險較高之班機逐步調升落地採檢的比例。
資料來源：健康醫療網 一波未平一波又起 西堤群聚未落幕，已添3起不明感染源
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