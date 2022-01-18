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春節返鄉出遊不怕塞　高公局預估熱點路段出爐

▲公路總局今（18）日公布1月28日至2月6日，將執行春節連續假期交通疏運計畫。（示意圖／NOWnews資料照）
▲公路總局今（18）日公布1月28日至2月6日，將執行春節連續假期交通疏運計畫。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-18 17:53:50

今（2022）年春節連續假期共計9日，欲出連假期間返鄉、旅遊、短程參拜及走春等活動將湧現龐大車潮，公路總局今（18）日公布1月28日至2月6日，將執行春節連續假期交通疏運計畫。

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省道公路方面，公路總局提出春節假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等，除預判尖峰時段外，各重點路段亦規劃相關交通疏導措施，如規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

此外，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻~香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於2月3至5日封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，輕鬆不勞累，公路總局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，鼓勵民眾多加搭乘，民眾搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘44條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

另外，為了讓民眾於防疫期間安心搭乘公路客運，該局已請公路客運業者做好人車安全整備及防疫措施，各業者於場站、候車地點及高頻次接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，以維護乘客及工作人員安全；另外也請搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定、確實配戴口罩並維持適當社交距離，做好自我防護。

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