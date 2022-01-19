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此次將主題訂為「惡地伏流」來呼應5月枯水期時大地乾裂的地貌，如《大地裂紋》是邀請龍崎國中、小同學將畫作投影在地上產生出「裂地」的模樣；在東海岸藝術祭擁有許多作品的藝術家伊祐噶照作品《泛舟種子》，利用光影與裂紋鏡面，寓意著大地裂痕與種子重生；象徵著龍崎過往有炸藥工廠歷史而出現的藝術品《爆破邊界》可以走入球體內部；大型藝術品《光洞》讓人墜入在螢光與迷幻七彩光影樹的洞穴裡；最具震撼的是在森林裡打造出來的「世界樹之泉」，利用風、雷、雨與音樂交織出光影舞蹈，當音樂停止後森林裡的螢光小動物就會悄然現身，隨著空靈音樂在樹林裡流動，感受以吹氣、拍手、觸摸產生的風聲、雷聲、雨聲等自然聲響，是在黑暗中卻也是在光影的擁抱中，山林是空又繽紛，讓人迷醉。
需要注意的是本展覽場域位於運動健走型公園內並於夜間舉辦，並有半數以上路線為階梯及上下斜坡，並不適合輪椅或推車行走，若有需求的民眾須衡量自身狀況後再考慮前往喔！
景點資訊
2021龍崎光節空山祭
展期：即日起至2月28日（每週二及除夕為休展日）
時間：17:30-22:00（最後入場時間21:00）
地點：臺南市龍崎區虎形山公園
FB：龍崎光節 – 空山祭 Longci Light Festival
票價：線上購票50元，現場實體購票100元
這篇文章 台南景點｜以整座公園為展場的最美光影美術館 龍崎空山祭點亮山林 最早出現於 行遍天下旅遊網