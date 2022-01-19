日本確診激增、達4週前130倍　日經225指數慘跌

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截至台北時間19日上午8點21分為止，日經225指數下挫1.49%(跌422.38點)至27,834.87點，稍早最低跌至27,780點、創逾1個月來(2021年12月6日以來)新低。
綜合日本媒體報導，Omicron肆虐、導致日本疫情急速擴散，各地疫情紛紛爆發，日本境內1月18日新冠肺炎新增確診數達3萬2,197人，單日確診數為史上首度衝破3萬人大關、遠高於前波疫情爆發(第5波疫情)的2021年8月20日的近2.6萬人，創下單日歷史新高紀錄，確診數是4週前的130倍水準。
東京都18日新增確診數達5,185人、為2021年8月21日(5,247人)以來首度衝破5,000人大關；大阪府新增確診數達5,396人，遠高於1月16日的3,760人、創下單日歷史新高；京都府1,024人、兵庫縣1,645人、福岡縣1,338人、佐賀縣222人、熊本縣608人、宮崎縣160人，皆創下單日歷史新高紀錄。
報導指出，日本首相岸田文雄於18日在首相官邸和厚生勞動大臣後藤茂之等閣僚進行協商，並將在今日(19日)舉行的基本對策方針分科會上向專家進行諮詢，計畫將東京都等13都縣列入「蔓延防止等重點措施」的適用對象，期限為1月21日-2月13日。列入「蔓延防止等重點措施」的對象後，將會對轄內餐飲業者提出縮短營業時間等要求。
沖繩縣、山口縣、廣島縣已自1月9日起列入「蔓延防止等重點措施」的適用對象，期限為到1月31日。而此次新追加的對象為東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等首都圈4都縣，以及愛知縣、岐阜縣、三重縣等中部3縣，還有群馬縣、新瀉縣、香川縣、長崎縣、熊本縣和宮崎縣。
根據日本首相官邸公布的資料顯示，截至1月18日為止，日本已完成2劑新冠肺炎疫苗接種的人數為9,957.2萬人、接種率(佔日本總人口比重)達78.6%，而已打完第3劑的人數為148萬3,536人、接種率為1.2%。
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資料來源-MoneyDJ理財網