麥當勞「哆啦A夢碗盤」明天上午開賣 萌臉吃雞塊開箱
麥當勞太懂消費者的心！一波波聯名合作燒得大家體無完膚（誇飾），2022年新春又有大作，再次攜手人氣漫畫《哆啦A夢》，推出「哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組」，有著哆啦A夢整張萌臉的分享盤，還有形塑哆啦A夢下半身的獨享碗，掛著黃色鈴鐺和四次元口袋超可愛，再用隱藏祕技將它們疊搭在一起變身成一整隻！明（20）日上午11時開賣至2月15日（或售完為止），凡於餐廳內或得來速購買任何套餐，只要加價399元或單買429元就可擁有，全台共限量五萬組，不手刀搶貨不行啊！號召粉絲一起餵哆啦A夢吃餅。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-19 18:53:54
日本國民卡通《哆啦A夢》陪伴超多人一起長大，在大家心中有舉足輕重的地位，遇到任何難題都有秘密道具可以解決煩惱，好想跟大雄搶當哆啦A夢好朋友！全新「哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組」，不只是印上可愛卡通圖案而已，創意滿點的設計令人好動心。
擁有整張哆啦A夢幸福笑容的分享盤，大大的萌臉滿滿佔據整個盤子，放上任何美味食物，都像在餵食哆啦A夢，一起用餐超可愛！直接以哆啦A夢下半身打造獨享碗的造型，像哆啦A夢一樣圓滾滾的，彷彿在掛著黃色鈴鐺的四次元口袋裡裝滿食物，身為鐵粉的你怎麼能錯過！？再用隱藏祕技將它們疊搭在一起變身成一整隻超可愛！ 麥當勞「哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組」，1月20日上午11時起開賣至2月15日（或售完為止），凡於麥當勞餐廳內或得來速，購買超值早餐、早安套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal任一套餐，只要加價399元或單買售價429元，就可一次擁有一整組。
貼心提醒24小時歡樂送、McCafe專屬櫃台、數位自助點餐機、機場店、點心站及部分餐廳，不販售亦不適用。而且每份套餐限加購乙組，每人每次消費限購兩組，售完為止。