過年伴手禮人氣王是誰？內行都送「這物」 網讚絕不踩雷
農曆新年期間，到親朋好友家走春拜年、閒話家常，甚至順便摸個八圈，是很多人過年期間必做的事情。但是去拜年總不能只帶「兩串香蕉」空手前往，這樣失禮又惹人厭，不過送禮可是一門學問，要怎麼挑好的伴手禮也是很多人的困擾，《Social Lab社群實驗室》透過社群口碑資料庫，追蹤最近一年內「年節伴手禮」話題的網路聲量表現，前十大網路聲量最高的伴手禮中，冠軍就是好吃又受歡迎的「水果」，其次則是蛋糕、餅乾和咖啡，如果還沒選好伴手禮的朋友，不妨從中選擇，肯定能送到對方心坎裡！
記者張勵德/綜合報導
2022-01-19 14:27:33｜2022-01-19 14:27:39
這項調查觀察網友熱議的年節送禮選擇，發現「水果」是許多人送禮的熱門選項，高居網路聲量第一，除了水果本身健康、接受度高之外，許多網友也說「高級水果禮盒真的很體面」、「進口的水果禮盒真的有面子」，大推民眾可考慮水果禮盒作為送禮選項。
另外不少人也分享「點心類」的禮物絕對不出錯，像是「蛋糕」、「餅乾」、「堅果」、「蛋捲」等，都是榜上有名的熱門送禮選擇。有網友表示「家裡小朋友多，收到餅乾禮盒都吃很快」、「家裡長輩很愛堅果系列，腰果、核桃都不錯」。
除此之外，許多人也喜歡送「咖啡」，不僅實用實用外保存效期也較長，有網友就分享「收到濾掛咖啡超讚，不然過年家裡食物一堆，收到餅乾、水果根本消化不掉」；而年菜中常見的「烏魚子」，以及下酒、聊天必備的「肉乾」，也讓許多人大推，「過年比較常喝酒，收到烏魚子可以配，很棒」，也是相當適合的伴手禮選擇。
既然送水果體面又受歡迎，那究竟送哪種水果最受歡迎呢？調查近一步針對送禮最熱門的「水果」觀察，發現冬天限定的「草莓」、「櫻桃」都十分歡迎，有網友就表示「當季草莓超好吃，送禮很適合」，「櫻桃禮盒，當季空運來台的最讚！」
除了當季水果受歡迎以外，過年期間大家喜歡用諧音討個吉祥，代表「平平安安」的蘋果、「好運旺旺來」的鳳梨、「甜甜蜜蜜」的蜜棗都是送水果禮盒的熱門選項。
這項調查是從去年1月1日起至今年1月5日，搜集網路討論「年節伴手禮」話題的討論則數所得出。