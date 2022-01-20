女星接種疫苗像被車撞！憂心再來一次 醫生父補打營養針
楊惠絜因為遭遇車禍延誤，去年僅打了第一劑疫苗，最近變種病毒崛起，讓工作繁忙的她也意識到該趕「進度」了！但因為父親打莫德納，曾有一、兩天耳朵出現轟隆轟隆雜音的副作用，有暫時影響到聽覺，而她兩個兒子打BNT都發生心悸，讓楊惠絜擔心不已，而她爸爸剛好是執業醫師建議她試試看AZ，她打第一劑時，形容像「又出一次車禍！」，腰酸背痛和低燒了幾天。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-20 10:05:00｜2022-01-20 11:53:56
楊惠絜發片前夕買宵夜遇車關，她愛車遭撞，人也「魂飛魄散」，全身抖不停，因為車禍的關係，她因此延誤到打疫苗，「當時因為車禍和怕影響接踵而來的唱片作業，所以很晚才打第一劑！」直到1月上旬才終於打了第二劑AZ，她坦言家中體質好像不適合莫德納及BNT，在醫生老爸的建議下，她選擇了AZ，第一劑有伴隨副作用，「不舒服了好幾天，所以要打第二劑前有點害怕！」所幸楊爸爸有預先開營養品、營養針和中藥茶湯給她打底，打完第二劑後，居然沒有任何影響。
無心插柳成為中部教唱天后的楊惠絜，謙虛說因為有科班的底子，所以也許比別人教學來得輕鬆些、也容易些，她在教學方面很專業，懂得因材施教，甚至連學生參加選秀比賽，她還絞盡腦汁為他們指導台風、動作。工作上的她很俐落，私底下卻有點「走精」，是標準的傻大姐，常常忘東忘西，少一根筋，音圓唱片董事長莊嘉賓，特別為她量身打造第二波主打歌《憨腮腮》，讓她自己一拿到demo邊看詞、邊學唱時，就覺得「這歌裡寫的人好眼熟喔！」被她兒子笑說：「啊不就是妳嗎？」
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