斯洛維尼亞讚台灣擬互設代表處 中國怒反對：危險言論
斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）近日接受印度媒體訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處。對此，我國外交部表示高度歡迎與誠懇感謝。但互設代表處一是，再度踩到中國底線。中國外交部發言人趙立堅怒指斯洛維尼亞不僅是「支持台獨」，更是公然挑戰「一中原則」。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-19 18:41:55
楊薩近日接受印度國營電視台視訊訪問時，與主持人談及台灣議題，楊薩表示，他曾經造訪台灣，看見台灣的民主，先前也與台灣衛福部長陳時中通話，交換防疫經驗。楊薩強調，讓台灣加入世界衛生組織也有好處，因為疫情證明病毒不分國界。
隨後主持人追問，有無計畫如立陶宛一樣，提升與台灣關係時，楊薩透露，目前雙方正在洽設代表處，這不會是大使館的層級，而是跟在許多歐盟國家的層級一樣。
對此，中國外交部發言人趙立堅19日舉行例行記者會時痛批，直指楊薩公然發表挑戰一個中國原則，支持台獨的危險言論，並表示「我們對此深感震驚，強烈反對」。
趙立堅再度強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，「中國必須統一，也必然統一」。趙立堅強調一中原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識，重申此為中斯、中歐關係的政治基礎。