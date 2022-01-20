男星25歲愛女家中猝逝　死亡原因曝光

美國「道奇樂團」主唱Chris Daughtry去年一連痛失2個家人，媽媽才剛過世，沒想到25歲女兒Hannah在去年11月時於家中猝逝，讓他痛心不已，面對外界揣測、傳聞女兒的死因是遭男友兇殺，他與太太Deanna於近日發表聲明，說明了女兒的死亡原因。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-20 11:09:39
Hannah是Chris Daughtry的太太Deanna與前夫生的女兒，是Chris Daughtry的繼女，女兒過世消息傳出後，便有傳聞女兒是遭兇殺，面對這些流言蜚語，Chris Daughtry、Deanna發出聲明，提到女兒死亡的真正原因，其實是自殺，「自那時以來，許多人做出猜測，經過調查後，我們現在能夠詳細的說明此事。」
夫妻倆透露，Hannah從小就與精神疾病對抗，並且多年來時常進出治療中心，「她成年後發現自己處於虐待關係中，需要求助於藥物來掩蓋自己的痛苦。」而在Hannah過世當天早上，她曾打電話給父母，表示擔憂自己的生命安全，指控男友虐待她還搶走她的車，Chris Daughtry、Deanna得知後趕緊報警，但是警察到現場時，沒有發現Hannah被威脅，沒想到當天稍晚，她卻自殺身亡。
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