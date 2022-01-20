龍千玉暴瘦4公斤！披浪漫白紗宣布喜訊

龍千玉睽違10年的長髮再度回歸，她身穿一襲白紗，宣布推出新專輯《九月玫瑰》，提到新歌，龍千玉表示新歌充滿著滿滿的浪漫，而讓人驚喜的公主造型，龍千玉則笑說：「私下的我超愛蕾絲的，包括衣服與床具等等，好友們都笑說我的內心深處住著小公主，此次出輯能如願真實的化身公主，真的是美夢成真！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-20 11:54:58
為了詮釋浪漫淒美的情歌，首次穿上白紗蕾絲，以公主造型示人，暌違多年的長髮也為新歌而留，龍千玉透露：「為了美美的穿下白紗禮服，還刻意的減重4公斤，靠著多運動、少吃的自然減重。」她也提到幸好自已沒有吃消夜的習慣，晚上7點前晚餐，不到兩個月時間即瘦身有成。而這次留回長髮，龍千玉表示，「也許大家都覺得我是個勇敢的姐姐，但其實我的內心裡卻有著小公主浪漫的個性，平日在家中喜歡泡澡，都會撒些玫瑰花瓣，再點上燭光，享受一個人的浪漫時刻，有時候我更會即興的開車帶著母親出門兜風，享受燭光晚餐。」
而拍新歌《九月玫瑰》MV，為了配合畫面的角度美感，龍千玉必須半蹲著，一拍就是3個鐘頭，讓她直呼：「拍完腿麻的癱坐在地，浪漫是要付出代價的，看到MV的完成很開心，效果十分好。」趕在虎年開春出輯，龍千玉開心提到：「虎年有許多計畫正在醞釀中，等到可以實現時，一定會跟大家分享！」