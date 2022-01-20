徐若瑄甩陰霾！鏤空透視裝辣秀性感身材 喊「丟掉標籤」
徐若瑄5月7日首度在台北小巨蛋舉行「徐若瑄 VIVILAND巡迴演唱會」，演唱會名稱「VIVILAND」是Vivian的變化字，代表著「鋼鐵V的音樂宇宙」，徐若瑄說：「有一些歌，能穿越時空、突破維度，喚起某段記憶，潛入內心擁抱脆弱、釋放愉悅腦內啡、激發鋼鐵能量；有一片樂土，正是儲存這些歌的地方，它的名字是『VIVILAND』！在那裡，我們丟掉包袱、不鑽牛角尖、不被標籤，開心的做最真實的自己。」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-20 13:00:00
而「VIVILAND」的演唱會主視覺，呼應徐若瑄的經典歌曲，Vivian變身3D版雕像「美人魚」，坐在充滿音樂元素的VIVILAND中，等待大家到來，充滿徐若瑄獨有的溫暖童趣和前衛藝術性。而她本人也化身VIVILAND中的幻紫繩索女神，穿著鏤空透視短洋裝，露出好身材與長腿，進入難得允許拍攝的奇美博物館取景，盡展鋼鐵V女神氣場，跟一路以來支持她的粉絲相約台北小巨蛋見。
徐若瑄表示：「希望歌迷和我一起回到那個最簡單、最初衷的時刻，享受自己的時間，好好地相聚、開心地玩！」因此演唱會主視覺，配合著「VIVILAD」的概念，她化身唯美的3D雕像美人魚，身旁有冒出泡泡音符的海草、金色鍵盤環繞的廣場、駛向美人魚的吉他船等，打造出充滿音樂元素的VIVILAND，另外也特別放上她最愛的小海龜，她說：「海龜的慢條斯理總是可以療癒很匆忙或心情不好的自己，讓自己沉澱，所以想分享給大家。」5/7在台北小巨蛋登場的「徐若瑄 VIVILAND巡迴演唱會」2/19中午12點正式售票，購票請洽KKTIX售票系統。