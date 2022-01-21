鄒承恩露營頂寒冬烤肉　師弟劉晉瑋自願當車夫

鄒承恩與經紀公司旋轉娛樂的同門顏怡平、李悠、李欣恩、劉晉瑋、萬家麟，前往苗栗農場展開2天1夜露營，身材高大的鄒承恩，幫忙在樹跟樹之間裝飾燈泡跟布置，在晚上更主動幫大家烤肉，當大家都在夜晚覺得冷到不行的時候，看到站在烤爐前的鄒承恩，大滴、小滴的汗一直流，果然讓人覺得會做家事的男人很Man。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-21 12:30:00
劉晉瑋從12歲開始演戲，童星出身的他是公司裡最年輕的一員，展現貼心男孩的一面，主動準備暖爐及炭火火盆，自告奮勇幫忙開車載大家兼各種露營器具，李欣恩是團隊中的領導人物，想盡辦法到處租借各種露營用品，還規畫了交換禮物、烤肉、放煙火，讓大家跟工作人員都能一起盡興玩樂。顏怡平這次則擔任企畫中的海報平面設計，幫忙編排設計平面海報刊物，展現她曾經在美國所學的才能。
師姐林逸欣無法參與這次露營，覺得很可惜，但她去年在《愛玩客》的見證下成功達成人生中值得紀念的紀錄，挑戰了騎單車上武嶺的任務，從海拔2050公尺全台最高的便利商店，一路到海拔3275公尺的武嶺，全程整整騎了5個小時成功達成任務。
林逸欣在去年底首次拍攝了BL劇《正負之間》，在劇中以酷帥的造型現身，不比男孩們遜色，被師弟們劉晉瑋、萬家麟嫉妒的說：「明明很想拍BL劇的是我們，但我們都還沒拍到，沒想到竟然被身為女生的逸欣搶先了一步。」而李悠首度拍攝電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，在片中與李沐、大鶴、宋柏緯有趣味的互動，表現也令人期待。