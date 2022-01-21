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美研究加速交付F-16V戰機　前空軍副司令：有助提升空防

▲我國新購66架F-16V戰機，預計2026年全數交機。（圖／洛克希德馬丁官網 ）
▲我國新購66架F-16V戰機，預計2026年全數交機。（圖／洛克希德馬丁官網 ）

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-21 12:26:21｜2022-01-21 12:30:12

外媒報導，美國官員表示，美方正在找尋加速交付新一代F-16V戰機給台灣的方法，以強化台灣空軍回應共軍威脅的能力。空軍前副司司令張延廷今（21）日表示，加速交機有助於提升台灣空防能力，但是戰機妥善率、飛行員短缺問題仍待解決。

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根據路透報導，台灣以80億美元向洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）採購66架新型F-16V Block 70戰機，預計2026年全數交付，不願具名美國政府官員表示，正研究如何加速交付給台灣，但是他們還沒想出解決之道。

台灣民眾黨立院黨團今日舉行「面對體制性問題，減少空軍人才壓力！」記者會，針對F-16V加速交機一事，張延廷表示，買新機66架加速交機對空防有幫助，但是新飛機進來飛行員不足的問題需要重視，釜底抽薪之計是就是要補飛行員，建議軍方應思考成立「後備飛行大隊」，以化解空防破口危機；另外，空軍構改的140架F-16V也應該提升妥善率，目前妥善率上是有些問題，美國協助台灣提升妥佔率才是務實之道。

張延廷也指出，空軍新竹基地二聯隊幻象2000戰機也應該進行升級，幻象2000戰機當初採購價格最貴，不該因為新購F-16V而最早封存幻象機，「最貴應該服役最久才符合經濟效益」，現在幻象機只能發射雲母與魔術空對空飛彈，希望升級後能發射更新型的流星空對空飛彈，現在共軍最新的霹靂15防空飛彈射程都能達到200公里，空軍幻象機的雲母飛彈打不到100公里，新竹基地幻象機負責守衛北台灣，所以應該升級幻象2000戰機。

▲前空軍副司令張延廷建議軍方應成立「後備飛行大隊」，以解決飛官人力缺口。（圖／記者呂炯昌攝，2022.01.21）
▲前空軍副司令張延廷建議軍方應成立「後備飛行大隊」，以解決飛官人力缺口。（圖／記者呂炯昌攝，2022.01.21）
▲幻象2000戰機執行制空任務時，掛載雲母與魔法空對空飛彈。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.1.16）
▲幻象2000戰機執行制空任務時，掛載雲母與魔法空對空飛彈。（圖／記者呂炯昌攝）

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