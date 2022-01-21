美研究加速交付F-16V戰機 前空軍副司令：有助提升空防
外媒報導，美國官員表示，美方正在找尋加速交付新一代F-16V戰機給台灣的方法，以強化台灣空軍回應共軍威脅的能力。空軍前副司司令張延廷今（21）日表示，加速交機有助於提升台灣空防能力，但是戰機妥善率、飛行員短缺問題仍待解決。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-21 12:26:21｜2022-01-21 12:30:12
根據路透報導，台灣以80億美元向洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）採購66架新型F-16V Block 70戰機，預計2026年全數交付，不願具名美國政府官員表示，正研究如何加速交付給台灣，但是他們還沒想出解決之道。
台灣民眾黨立院黨團今日舉行「面對體制性問題，減少空軍人才壓力！」記者會，針對F-16V加速交機一事，張延廷表示，買新機66架加速交機對空防有幫助，但是新飛機進來飛行員不足的問題需要重視，釜底抽薪之計是就是要補飛行員，建議軍方應思考成立「後備飛行大隊」，以化解空防破口危機；另外，空軍構改的140架F-16V也應該提升妥善率，目前妥善率上是有些問題，美國協助台灣提升妥佔率才是務實之道。
張延廷也指出，空軍新竹基地二聯隊幻象2000戰機也應該進行升級，幻象2000戰機當初採購價格最貴，不該因為新購F-16V而最早封存幻象機，「最貴應該服役最久才符合經濟效益」，現在幻象機只能發射雲母與魔術空對空飛彈，希望升級後能發射更新型的流星空對空飛彈，現在共軍最新的霹靂15防空飛彈射程都能達到200公里，空軍幻象機的雲母飛彈打不到100公里，新竹基地幻象機負責守衛北台灣，所以應該升級幻象2000戰機。