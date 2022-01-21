F-16V墜海停止打撈 空軍：邀集運安會調查事故原因
嘉義空軍基地第四聯隊編號6650的F-16V戰機在11日失事墜海，造成飛官陳奕上尉殉職，空軍司令部今（21）日表示，經向家屬說明並獲同意後，決議於今日中午終止打撈作業，至於相關事故肇因，正由專案調查委員會邀集運安會、專家及學者等參與完成全案調查報告。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-21 12:46:49｜2022-01-21 12:48:07
空軍司令部表示，1月11日嘉義基地肇生F-16型戰機一級飛安事件，即成立搜救中心，在運安會、海巡署、警（消）人員、熱心民眾及國軍等相關專業共同參與下，歷經晝夜不間斷的搜索及打撈作業，已尋獲「失事殘存飛行資料紀錄器」（黑盒子）及大部分機體殘骸。
空軍司令部進一步表示，期間計派遣空中兵力56架次、海面兵力35艘次及地面搜救人員1288人次，進行全面搜尋及打撈。經綜合評估及向家屬說明並獲同意後，決議於今日中午終止打撈作業；相關事故肇因，正由專案調查委員會邀集運安會、專家及學者等參與完成全案調查報告。
嘉義基地F-16V戰機在11日失事墜海，造成飛官陳奕上尉殉職，空軍司令部當日下令同型機全面停飛，實施天安特檢。昨日上午嘉義第四聯隊聯隊長魏兆麟少將已率領4架雙座F-16V戰機復飛，再度投入西南空域攔截共機任務。