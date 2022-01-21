高雄市總預算審議完成　陳其邁感謝議會支持

高雄市111年總預算今(21)日完成審議，其中歲入預算刪減4,193.6萬元、歲出刪減4,194.3萬元，市長陳其邁除感謝議會支持，也期盼府會合作一心、加速預算執行，如期如質推動產業轉型、軌道建設、社會住宅等重大建設，追求市民最大福祉，讓高雄更好。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-21 21:25:26
經過第6次定期大會及召開2次臨時會，高雄市議會審議完成111年度總預算案，審定總預算歲入為新台幣1,455億5,573萬3,000元，公債及賒借收入98億9,394萬9,000 元，歲出1,514億4,968萬2,000元，債務還本40億元。其中，歲入預算刪減4,193萬6,000元，公債及賒借收入刪減7,000元，歲出刪減4,194萬3,000元。
111年總預算案歲入部分計刪減行政暨國際處規費收入3萬6千元、新建工程處其他收入240萬元及交通局與都市發展局營業盈餘及事業收入共5,000萬元，另增列高雄流行音樂中心各項營運收入1,000萬元及觀光局壽山動物園門票收入50萬元。
其次，就歲出部分則主要刪除行政暨國際處訪賓接待聯繫業務150萬元、民政局宗教輔導及禮俗改善77萬2千元、經發局產業服務與經營輔導管理500萬元、青年局青年職涯發展與輔導200萬元、新聞局綜合宣導等3,043萬元、運動發展局及環境保護局的行政管理共44萬1千元及文化局文化政策與環境推展180萬元。