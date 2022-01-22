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前夫高國華老母過世　陳子璇放聲痛哭：她不諒解我

▲高國華老媽媽仙逝，陳子璇（左圖）崩潰痛哭，訴說心理的遺憾。（圖／陳子璇臉書）
▲高國華老媽媽仙逝，陳子璇（左圖）崩潰痛哭，訴說心理的遺憾。（圖／陳子璇臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-22 08:39:59｜2022-01-22 08:45:28

「補教天后」陳子璇結束與前補教名師高國華9年婚姻後，隻身到大陸發展事業，她20日晚間得知高媽媽過世，停頓幾秒後放聲大哭，「離婚後我一點都不敢打電話給她，高老師說媽媽不太諒解我，我現在好後悔，好想跟她說說話！」

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▲陳子璇離婚後隻身到大陸工作。（圖／陳子璇臉書）
▲陳子璇離婚後隻身到大陸工作。（圖／陳子璇臉書）
陳子璇在臉書發文，貼出與高國華母親的合照，「我最擔心的就是疫情期間，來回時間將近要兩個月，就怕這段時間有什麼事情發生，結果還是這樣發生了，好難過好遺憾，沒有和高媽媽再多說兩句話，好心痛」，透露接到前夫電話後眼淚沒有停止過。

▲陳子璇（右）與高國華母親關係親密。（圖／陳子璇臉書）
▲陳子璇（右）與高國華母親關係親密。（圖／陳子璇臉書）
「雖然和高老師之間的情已逝，但是十年來和高媽媽的相處，是我最快樂的時光」，回憶第一次見高媽媽，陳子璇說，高國華一直提前給她心理準備，怕她可能會覺得媽媽不太好相處，沒想到，婆媳一見如故、無話不談、互相欣賞，見面就是緊緊擁抱，聊天都哈哈大笑，那是因為她真的發自內心欣賞、感佩這個婆婆。

▲陳子璇不避談與高國華（右）的種種。（圖／陳子璇臉書）
▲高國華媽媽生前不太諒解陳子璇與高國華分開。（圖／陳子璇臉書）
陳子璇說：「她走了，她去天上了，留下充滿遺憾的我，離婚後我一點都不敢打電話給她，高老師說媽媽不太諒解我，我現在好後悔，好想跟她說說話，想聽聽我們大笑的聲音，真的太難過了，寫再多都無法表達我的內心，只能希望媽媽能在天上開開心心，也希望能到我的夢裡跟我說說話，願您心安，願您安詳，願您沒有遺憾...」（編輯：楊穎軒）

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