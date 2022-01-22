前夫高國華老母過世　陳子璇放聲痛哭：她不諒解我

「補教天后」陳子璇結束與前補教名師高國華9年婚姻後，隻身到大陸發展事業，她20日晚間得知高媽媽過世，停頓幾秒後放聲大哭，「離婚後我一點都不敢打電話給她，高老師說媽媽不太諒解我，我現在好後悔，好想跟她說說話！」
娛樂中心／綜合報導
2022-01-22 08:39:59｜2022-01-22 08:45:28
陳子璇在臉書發文，貼出與高國華母親的合照，「我最擔心的就是疫情期間，來回時間將近要兩個月，就怕這段時間有什麼事情發生，結果還是這樣發生了，好難過好遺憾，沒有和高媽媽再多說兩句話，好心痛」，透露接到前夫電話後眼淚沒有停止過。
「雖然和高老師之間的情已逝，但是十年來和高媽媽的相處，是我最快樂的時光」，回憶第一次見高媽媽，陳子璇說，高國華一直提前給她心理準備，怕她可能會覺得媽媽不太好相處，沒想到，婆媳一見如故、無話不談、互相欣賞，見面就是緊緊擁抱，聊天都哈哈大笑，那是因為她真的發自內心欣賞、感佩這個婆婆。
陳子璇說：「她走了，她去天上了，留下充滿遺憾的我，離婚後我一點都不敢打電話給她，高老師說媽媽不太諒解我，我現在好後悔，好想跟她說說話，想聽聽我們大笑的聲音，真的太難過了，寫再多都無法表達我的內心，只能希望媽媽能在天上開開心心，也希望能到我的夢裡跟我說說話，願您心安，願您安詳，願您沒有遺憾...」（編輯：楊穎軒）