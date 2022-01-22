浩鼎案蒞庭表現被評「未達良好」 檢察官林在培提告勝訴
浩鼎案蒞庭檢察官林在培因蒞庭表現問題，被職務評定「未達良好」，林在培提行政訴訟請求撤銷。台北高等行政法院認為，士林地檢署評定的處分，有出於錯誤事實認定或不完全資訊等違法情事，判林男勝訴。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-22 15:52:49
士林地院審理浩鼎案時，林在培是本案公訴檢察官，負責蒞庭、論告。林在培因未依指示送閱論告書、言詞辯論前幾天才將被告提出的500頁答辯狀交給協辦的主任檢察官，2019年被指欠缺敬業精神、怠於執行職務，士檢檢察官職務評定審議會評定「未達良好」，經法務部核定及銓敘部審定在案。
林在培不服提起行政訴訟，主張當時檢察長指示檢察事務官試擬論告書，他並未被課予送閱論告書的職務義務；浩鼎案判決無罪定讞，是因起訴品質不佳，因此經檢察體系決議不上訴，與他是否提出論告書無關。
北高行合議庭指，檢察官職務評定辦法規定，檢察官職務評定應以平時考評紀錄及全面評核結果為依據，而檢察官的平時考核具高度屬人性的評價，非他人可以擅代。
合議庭認為，蔡姓主任檢察官2018年8月29日就任，卻對林在培2018年5月1日至8月28日間的表現評核，有瑕疵；士檢依據有瑕疵的評核對林在培做出未達良好的評定，並不合法，判決撤銷「未達良好」的處分與復審決定。可上訴。